LG Innotek Co Ltd est une société basée en Corée, principalement active dans la production et la vente de pièces électroniques optiques. La société exerce ses activités à travers cinq segments. Le segment Optical Solution est impliqué dans la fabrication et la vente de modules de caméras, d'actionneurs et autres. Le segment des matériaux de support fabrique et vend des photomasques, des bandes magnétiques, des interconnexions à haute densité et des substrats semi-conducteurs, entre autres. Le segment des composants électriques fabrique et vend des pièces automobiles, notamment des moteurs, des capteurs, des équipements de communication pour véhicules et des caméras de voiture, entre autres. Le segment des diodes électroluminescentes (DEL) produit et vend des composants d'éclairage et des unités de rétro-éclairage (BLU). Le segment Autres fabrique et vend des composants électroniques tels que des tuners et des pièces de communication sans fil, ainsi que des étiquettes d'étagère électriques (ESL) et autres.

Secteur Equipements et pièces électroniques