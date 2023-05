LG Uplus Corp. : Nomura passe à neutre sur le dossier

Données financières KRW USD EUR CA 2023 14 322 Mrd 10,8 Mrd 10,0 Mrd Résultat net 2023 714 Mrd 0,54 Mrd 0,50 Mrd Dette nette 2023 5 455 Mrd 4,10 Mrd 3,83 Mrd PER 2023 6,84x Rendement 2023 6,06% Capitalisation 4 801 Mrd 3 612 M 3 368 M VE / CA 2023 0,72x VE / CA 2024 0,66x Nbr Employés - Flottant 60,8% Graphique LG UPLUS CORP. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique LG UPLUS CORP. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 24 Dernier Cours de Clôture 11 170,00 KRW Objectif de cours Moyen 15 170,83 KRW Ecart / Objectif Moyen 35,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Hyeon-Sik Hwang President, Chief Executive Officer & Director Hyeok-Joo Lee Chief Financial Officer, Director & Vice President Sang-Yup Lee Chief Technology Officer & Senior MD Sung-Soo Yoon Independent Director Hyung-Du Nam Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) LG UPLUS CORP. 1.09% 3 612 T-MOBILE US -3.03% 162 897 AT&T INC. -17.71% 108 307 KDDI CORPORATION 9.22% 67 079 SOFTBANK GROUP CORP. -10.26% 52 986 VODAFONE GROUP PLC -3.77% 26 971