LGI Homes, Inc. est un constructeur et un promoteur de maisons. La société est engagée dans la conception, la construction et la vente de maisons neuves sur les marchés du Texas, de l'Arizona, de la Floride, de la Géorgie, du Nouveau Mexique, du Colorado, de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud, de Washington, du Tennessee, du Minnesota, de l'Oklahoma, de l'Alabama, de la Californie, de l'Oregon, du Nevada, de la Virginie-Occidentale, de la Virginie, de la Pennsylvanie et du Maryland. Ses segments comprennent la division centrale, la division du sud-est, la division du nord-ouest, la division de l'ouest et la division de la Floride. Elle propose diverses gammes de produits, notamment des maisons d'entrée de gamme attenantes et indépendantes et des offres pour adultes actifs qui sont commercialisées et vendues sous la marque LGI Homes, ainsi que des maisons de luxe qui sont commercialisées et vendues sous la marque Terrata Homes. Elle fournit des informations sur les plans et les prix et organise des visites de ses maisons en fonction des besoins et du budget du client. Elle propose des maisons prêtes à être emménagées, comprenant des appareils électroménagers en acier inoxydable, des armoires avec moulures, des comptoirs en granit ou en quartz et des éviers sous plan.

Secteur Construction de logements