LHN LIMITED : Lim & Tan Securities persiste à l'achat

LHN Limited est une société de services de gestion immobilière basée à Singapour. La société fournit également des services complets de gestion d'installations et de logistique, qui complètent ses activités d'optimisation de l'espace. Elle exerce ses activités dans trois divisions, à savoir l'optimisation de l'espace, la gestion des installations et la gestion logistique. Son unité de gestion logistique comprend des services de transport à Singapour et en Malaisie et des services de dépôt de conteneurs à Singapour, au Myanmar et en Thaïlande. L'optimisation de l'espace permet de convertir des espaces anciens, inutilisés ou sous-utilisés afin de maximiser l'espace et la fonction de la surface locative. Elle gère des espaces industriels, commerciaux et résidentiels. Elle fournit également une gamme de services complémentaires tels que le marketing, la sous-location et la gestion des biens convertis. Son service de soutien aux installations fournit une gamme complète d'installations, telles que des services de gestion de parkings et de sécurité pour gérer les installations de ses propriétés commerciales, industrielles et résidentielles.

Secteur Développement et opérations immobilières