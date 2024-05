LHN Limited est une société holding d'investissement basée à Singapour. La société et ses filiales sont principalement actives dans les services de gestion des ressources spatiales, la promotion immobilière, les services de gestion des installations, l'énergie et les services logistiques. Ses secteurs d'activité sont les suivants : industriel, commercial, résidentiel, services logistiques, gestion d'installations et énergie. Les segments industriel, commercial et résidentiel constituent l'activité d'optimisation de l'espace. Son activité d'optimisation de l'espace consiste à découvrir et à réaménager des propriétés industrielles, commerciales et résidentielles inutilisées, anciennes ou sous-utilisées, afin d'en maximiser la valeur et la fonctionnalité. Le segment de la gestion des installations fournit une gamme complète de services intégrés de gestion des installations, de gestion des parkings et de gestion de l'énergie. Son secteur des services logistiques fournit des services complets de gestion logistique, du transport aux services de dépôt de conteneurs, afin de répondre aux besoins de ses clients.

Secteur Développement et opérations immobilières