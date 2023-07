LHYFE : Oddo BHF révise légèrement son objectif de cours

Aujourd'hui à 11:04 Partager

Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Lhyfe, avec un objectif de cours abaissé de 9 à 8 euros.



L'analyste rapporte que le management a confirmé les objectifs affichés lors de l'IPO il y a un an à savoir une capacité installée de 55 MW d'ici à 2024 (+10 MW en 2023, puis +40 MW en 2024) puis 200 MW en 2026 avec un plein impact en 2027.



En attendant, Oddo estime que le FCF demeurera négatif avec l'anticipation d'un EBITDA négatif jusque 2026. 'Le management vise l'atteinte du break-even pour l'EBITDA en 2026 mais le ramp up sera nécessairement long', fait remarquer l'analyste.



Concrètement, 'nous avons révisé en baisse notre séquence bénéficiaire avec pour 2023, un CA voisin de 2 ME (vs 7,6 ME préalablement) et un EBITDA de -26,4 ME (vs -21,2 ME préalablement)', conclut le broker.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.