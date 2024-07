Nantes – le 4 juillet 2024 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, à Natixis Oddo BHF, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 juin 2024 :

Nombre d'actions : 78 057 titres Lhyfe

Solde en espèces : 224 621,75 €

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

Achats 184 799 titres 809 236,32 € 2 003 transactions Ventes 159 460 titres 707 608,18 € 2 058 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 52 718 titres Lhyfe

Solde en espèce : 326 250,43 €

Il est également rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité avec Natixis Oddo BHF, le 4 septembre 2023, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 41 276 titres Lhyfe

Solde en espèces : 383 632,25 €

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, l'entreprise a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde. En 2023, elle a inauguré ses 2ème et 3ème sites et a plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 195 collaborateurs à fin décembre 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Annexe

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Montant (€) Nombre de transactions Nombre de titres Montant (€) Total 2 003 184 799 809 236,32 2 058 159 460 707 608,18 02/01/2024 21 1 790 9 188,50 24 3 643 18 758,26 03/01/2024 19 1 526 7 705,16 8 205 1 048,20 04/01/2024 6 297 1 477,58 9 333 1 664,24 05/01/2024 14 1 088 5 422,70 19 1 284 6 429,06 08/01/2024 11 849 4 241,71 1 1 4,99 09/01/2024 1 269 1 336,93 13 411 2 063,22 10/01/2024 27 1 234 6 087,33 4 269 1 342,31 11/01/2024 2 301 1 477,91 5 206 1 015,58 12/01/2024 9 1 798 8 748,68 14 779 3 789,17 15/01/2024 0 0 0 13 400 1 962,00 16/01/2024 2 70 341,46 10 1 189 5 858,62 17/01/2024 21 4 086 19 679,09 10 679 3 220,36 18/01/2024 10 418 1 990,70 22 1 426 6 842,70 19/01/2024 9 762 3 664,60 10 482 2 330,05 22/01/2024 16 1 117 5 345,27 16 1 044 5 025,03 23/01/2024 18 1 028 4 880,34 13 763 3 631,79 24/01/2024 9 614 2 929,51 7 363 1 748,21 25/01/2024 18 1 394 6 480,00 10 949 4 411,14 26/01/2024 22 1 820 8 556,77 36 1 926 9 166,73 29/01/2024 16 1 255 5 886,23 30 1 507 7 158,52 30/01/2024 5 451 2 114,06 15 452 2 130,92 31/01/2024 16 2 419 12 223,17 68 8 219 41 088,19 01/02/2024 39 2 329 12 244,77 37 1 561 8 248,70 02/02/2024 23 1 509 7 993,47 31 1 647 8 812,20 05/02/2024 13 1 182 6 139,76 15 810 4 245,32 06/02/2024 4 124 642,32 5 126 655,20 07/02/2024 7 620 3 160,63 10 357 1 831,03 08/02/2024 17 1 234 6 204,46 25 1 100 5 557,63 09/02/2024 12 712 3 579,59 18 739 3 736,42 12/02/2024 20 937 4 723,24 16 755 3 832,36 13/02/2024 14 564 2 826,19 14 472 2 378,82 14/02/2024 12 715 3 554,85 8 442 2 212,61 15/02/2024 30 1 846 9 040,45 30 1 555 7 683,01 16/02/2024 37 2 744 13 083,60 45 2 971 14 259,40 19/02/2024 45 3 819 17 448,50 51 3 249 14 872,85 20/02/2024 28 1 643 7 704,49 32 2 118 9 968,72 21/02/2024 17 1 796 8 354,26 27 2 083 9 750,17 22/02/2024 0 0 0 7 344 1 635,77 23/02/2024 4 320 1 526,80 4 216 1 036,24 26/02/2024 6 424 2 037,12 5 373 1 794,60 27/02/2024 15 890 4 229,76 10 431 2 067,64 28/02/2024 4 360 1 684,12 4 113 531,53 29/02/2024 10 732 3 398,82 11 381 1 780,41 01/03/2024 12 995 4 534,11 19 676 3 098,44 04/03/2024 11 673 3 071,10 9 582 2 675,99 05/03/2024 17 1 081 4 920,45 11 815 3 728,68 06/03/2024 36 2 716 12 094,51 26 1 864 8 314,69 07/03/2024 50 4 417 18 769,39 38 2 818 11 916,33 08/03/2024 30 2 328 9 597,86 21 1 473 6 121,83 11/03/2024 6 589 2 401,34 20 1 580 6 518,04 12/03/2024 11 1 384 5 696,46 25 909 3 754,26 13/03/2024 7 318 1 313,34 14 619 2 571,79 14/03/2024 19 1 156 4 691,06 4 276 1 118,02 15/03/2024 30 1 863 7 348,01 11 812 3 249,08 18/03/2024 12 1 301 5 013,24 33 2 511 9 874,12 19/03/2024 7 577 2 383,61 40 3 186 13 323,08 20/03/2024 12 890 3 762,76 11 750 3 186,35 21/03/2024 20 870 3 655,50 8 500 2 116,25 22/03/2024 20 1 200 4 947,27 5 161 665,77 25/03/2024 27 1 856 7 588,01 18 1 250 5 174,08 26/03/2024 29 1 665 6 691,85 19 1 365 5 605,46 27/03/2024 7 652 2 606,76 15 880 3 540,26 28/03/2024 18 750 3 101,82 45 2 147 8 899,21 02/04/2024 29 2 251 9 614,25 57 3 851 16 532,35 03/04/2024 10 948 4 164,83 19 1 392 6 151,90 04/04/2024 4 474 2 100,54 13 1 134 5 028,87 05/04/2024 11 646 2 878,76 12 679 3 036,28 08/04/2024 21 1 912 8 983,63 30 3 886 18 015,97 09/04/2024 18 1 320 6 238,43 20 1 996 9 542,19 10/04/2024 14 1 121 5 286,20 11 1 160 5 504,00 11/04/2024 6 200 952,00 24 2 022 9 671,01 12/04/2024 25 1 895 9 002,12 6 613 2 918,72 15/04/2024 10 1 308 6 189,83 14 1 439 6 844,69 16/04/2024 78 13 195 57 993,04 16 1 273 5 502,27 17/04/2024 4 929 3 916,09 15 1 886 7 989,08 18/04/2024 22 3 264 13 861,64 12 1 455 6 251,17 19/04/2024 18 1 637 6 806,24 12 677 2 831,56 22/04/2024 11 411 1 742,25 21 2 689 11 375,82 23/04/2024 14 1 086 4 640,46 4 541 2 324,34 24/04/2024 20 849 3 623,93 7 870 3 737,02 25/04/2024 10 943 4 000,36 6 224 961,70 26/04/2024 2 41 172,82 8 709 3 024,83 29/04/2024 0 0 0 3 100 429,00 30/04/2024 17 1 677 7 220,96 13 2 170 9 374,4 02/05/2024 2 116 501,12 11 710 3 086,92 03/05/2024 9 660 2 858,48 8 624 2 725,71 06/05/2024 3 340 1 499,40 7 1 510 6 690,66 07/05/2024 20 1 771 7 746,17 4 415 1 826,00 08/05/2024 8 553 2 420,07 10 734 3 221,63 09/05/2024 9 712 3 118,56 8 415 1 826,00 10/05/2024 11 1 154 5 032,26 0 0 0 13/05/2024 7 1 161 5 050,35 8 310 1 360,90 14/05/2024 30 2 375 10 372,63 15 1 060 4 653,40 15/05/2024 16 2 403 10 418,50 4 117 511,29 16/05/2024 29 4 745 20 190,32 10 1877 8 016,78 17/05/2024 20 2 438 10 243,78 11 1 289 5 476,40 20/05/2024 20 1 411 5 909,75 15 1 852 7 790,98 21/05/2024 18 3 374 14 132,80 23 2 868 12 153,46 22/05/2024 16 1 481 6 208,62 22 2 857 12 055,36 23/05/2024 10 187 782,60 15 1 099 4 632,94 24/05/2024 7 347 1 452,26 16 1 833 7 734,27 27/05/2024 7 1 355 5 672,94 5 904 3 805,87 28/05/2024 6 1 421 5 918,11 6 416 1 754,26 29/05/2024 5 223 928,80 8 901 3 760,65 30/05/2024 7 423 1 779,75 13 1 122 4 734,62 31/05/2024 5 435 1 831,35 9 280 1 190,00 03/06/2024 15 2 598 11 040,27 18 1 464 6 262,87 04/06/2024 18 1 258 5 330,08 13 1 964 8 374,75 05/06/2024 18 2 121 8 887,72 15 951 4 028,37 06/06/2024 0 0 0 21 1 884 7 911,88 07/06/2024 10 510 2 164,95 20 2 349 10 045,97 10/06/2024 8 1 782 7 562,70 2 418 1 777,48 11/06/2024 12 915 3 873,87 6 405 1 727,87 12/06/2024 29 5 199 21 489,50 5 450 1 903,50 13/06/2024 30 4 283 17 092,52 4 821 3 311,29 14/06/2024 71 7 613 27 797,13 42 3 980 14 405,53 17/06/2024 29 2 866 10 086,83 28 2 042 7 297,91 18/06/2024 5 312 1 146,10 19 1 326 4 903,24 19/06/2024 15 1 022 4 181,22 55 5 377 21 813,56 20/06/2024 14 873 3 739,89 25 1 437 6 204,93 21/06/2024 23 2 389 9 962,19 7 937 3 893,39 24/06/2024 19 2 667 10 699,98 23 1 496 5 996,10 25/06/2024 21 2 504 9 983,88 13 1 277 5 134,52 26/06/2024 15 1 851 7 356,74 6 227 916,78 27/06/2024 14 1 013 4 066,14 25 2 519 10 095,62 28/06/2024 18 1 464 5 774,26 6 630 2 515,70

