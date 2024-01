Communiqué officiel de LHYFE

Nantes – le 5 janvier 2024 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, à Natixis Oddo BHF, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 52 718 titres Lhyfe

Solde en espèces : 326 250,43 €

Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

Achats 184 055 titres 878 259,96 € 2 138 transactions Ventes 171 856 titres 815 509,65 € 2 405 transactions

Les informations ci-dessus incluent les données du 2nd semestre 2023 relatives au contrat de liquidité conclu avec Portzamparc (cessation au 1er septembre 2023) et celles relatives au contrat de liquidité conclu avec Natixis Oddo BHF (entrée en vigueur le 4 septembre 2023).

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 40 519 titres Lhyfe

Solde en espèce : 189 002,12 €

Il est également rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité avec Natixis Oddo BHF, le 4 septembre 2023, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 41 276 titres Lhyfe

Solde en espèces : 383 632,25 €

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, l'entreprise a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde. En 2023, elle inaugure ses 2ème et 3ème sites, et compte actuellement 5 sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 192 collaborateurs à fin juin 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE). Lhyfe.com

Contacts

LHYFE - Relation investisseurs

LHYFE

Yoann Nguyen

investors@lhyfe.com LHYFE - Relation presse financière

ACTUS

Manon Clairet

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr LHYFE - Relation presse métier

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

06 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.com

Annexe

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Montant Nombre de transactions Nombre de titres Montant Total 2 138 184 055 878 259,96 € 2 405 171 856 815 509,65 € 04/07/2023 1 80 556,80 € 0 0 0,00 € 05/07/2023 4 320 2 208,00 € 1 100 699,00 € 06/07/2023 1 80 548,80 € 1 1 6,90 € 07/07/2023 2 146 1 004,60 € 0 0 0,00 € 10/07/2023 1 1 6,90 € 1 1 6,90 € 11/07/2023 2 14 95,81 € 2 101 695,89 € 12/07/2023 2 101 681,88 € 1 1 6,88 € 13/07/2023 1 1 6,88 € 1 1 6,88 € 14/07/2023 1 1 6,89 € 1 1 6,89 € 17/07/2023 1 1 6,88 € 2 101 691,88 € 20/07/2023 1 100 685,00 € 0 0 0,00 € 24/07/2023 1 1 6,90 € 1 1 6,90 € 25/07/2023 1 1 6,90 € 1 1 6,90 € 26/07/2023 1 1 6,90 € 1 1 6,90 € 27/07/2023 2 101 686,83 € 1 1 6,83 € 28/07/2023 1 1 6,85 € 1 1 6,85 € 31/07/2023 0 0 0,00 € 1 100 690,00 € 01/08/2023 0 0 0,00 € 1 100 690,00 € 02/08/2023 2 200 1 368,00 € 1 55 378,40 € 03/08/2023 3 300 2 049,99 € 4 420 2 890,99 € 04/08/2023 9 800 5 348,00 € 0 0 0,00 € 07/08/2023 0 0 0,00 € 6 450 2 998,98 € 08/08/2023 8 810 5 415,66 € 3 300 2 034,00 € 09/08/2023 2 200 1 324,00 € 1 110 734,80 € 10/08/2023 2 160 1 060,80 € 2 200 1 352,00 € 11/08/2023 1 49 321,44 € 2 134 890,32 € 14/08/2023 1 100 652,00 € 1 125 820,00 € 15/08/2023 10 1320 8 035,76 € 1 100 654,00 € 16/08/2023 3 300 1 740,00 € 7 800 4 722,00 € 17/08/2023 6 448 2 628,46 € 2 200 1 212,00 € 18/08/2023 0 0 0,00 € 3 340 1 994,41 € 21/08/2023 3 260 1 507,19 € 6 506 2 976,55 € 22/08/2023 4 320 1 862,40 € 1 100 584,00 € 23/08/2023 0 0 0,00 € 2 240 1 406,40 € 24/08/2023 3 240 1 377,60 € 1 120 698,40 € 25/08/2023 5 400 2 267,20 € 0 0 0,00 € 28/08/2023 4 380 2 103,60 € 1 100 570,00 € 29/08/2023 3 180 974,39 € 2 113 621,52 € 30/08/2023 0 0 0,00 € 3 300 1 656,00 € 31/08/2023 1 15 84,90 € 7 700 4 032,98 € 01/09/2023 1 100 584,00 € 25 850 5 094,99 € 04/09/2023 28 1 468 9 119,50 € 37 1 666 10 411,62 € 05/09/2023 18 1 463 8 947,37 € 29 1 194 7 321,83 € 06/09/2023 17 1 045 6 338,95 € 17 548 3 341,17 € 07/09/2023 5 552 3 330,60 € 13 418 2 525,76 € 08/09/2023 2 136 822,80 € 0 0 0,00 € 11/09/2023 3 168 1 023,00 € 24 814 4 982,29 € 12/09/2023 22 1 046 6 483,76 € 34 1 418 8 806,14 € 13/09/2023 7 355 2 216,95 € 6 449 2 816,09 € 14/09/2023 15 457 2 908,09 € 18 823 5 263,32 € 15/09/2023 4 198 1 276,92 € 6 190 1 232,12 € 18/09/2023 9 586 3 787,55 € 7 403 2 614,53 € 19/09/2023 6 309 1 991,19 € 5 327 2 122,62 € 20/09/2023 5 400 2 561,40 € 11 485 3 117,40 € 21/09/2023 10 666 4 222,55 € 2 141 908,28 € 22/09/2023 35 1 918 11 868,15 € 11 703 4 362,33 € 25/09/2023 13 967 5 836,10 € 7 480 2 899,20 € 26/09/2023 42 3 456 19 978,12 € 19 1 104 6 440,04 € 27/09/2023 24 1 279 7 087,97 € 22 1 009 5 611,28 € 28/09/2023 26 1 473 8 140,04 € 16 1 114 6 198,51 € 29/09/2023 4 179 986,35 € 11 611 3 410,21 € 02/10/2023 26 1 514 8 321,44 € 34 1 673 9 360,22 € 03/10/2023 24 1 069 5 864,10 € 29 1 297 7 161,64 € 04/10/2023 24 1 982 10 788,66 € 28 1 770 9 676,26 € 05/10/2023 35 3 295 17 408,52 € 26 1 132 5 922,86 € 06/10/2023 46 3 083 15 733,02 € 30 1 686 8 677,83 € 09/10/2023 16 904 4 624,50 € 28 1 713 8 849,60 € 10/10/2023 28 1 090 5 708,34 € 20 1 814 9 578,01 € 11/10/2023 30 2 167 10 752,24 € 9 311 1 531,22 € 12/10/2023 41 3 358 15 848,40 € 17 1 704 8 033,57 € 13/10/2023 69 5 398 24 759,29 € 46 3 776 17 689,73 € 16/10/2023 73 7 741 31 026,46 € 39 3 104 12 524,25 € 17/10/2023 103 7 642 24 940,38 € 59 4 370 14 516,27 € 18/10/2023 21 2 339 6 775,49 € 20 1 721 5 033,86 € 19/10/2023 21 1 657 4 880,86 € 31 2 532 7 477,31 € 20/10/2023 11 895 2 712,67 € 21 1 157 3 517,65 € 23/10/2023 21 1 619 4 929,43 € 27 1 880 5 811,34 € 24/10/2023 29 1 830 6 065,74 € 37 4 031 13 347,12 € 25/10/2023 17 2 080 6 815,93 € 16 1 092 3 593,72 € 26/10/2023 22 2 791 8 842,19 € 13 1 457 4 638,86 € 27/10/2023 13 1 591 4 960,84 € 31 1 727 5 435,20 € 30/10/2023 8 1 352 4 255,58 € 29 2 250 7 138,12 € 31/10/2023 6 1 137 3 568,78 € 32 1 451 4 585,06 € 01/11/2023 32 4 632 1 635,19 € 43 4 850 15 426,40 € 02/11/2023 27 3 335 11 087,07 € 72 6 861 23 256,3 € 03/11/2023 158 11 044 50 358,80 € 209 14 863 67 485,57 € 06/11/2023 83 6 678 34 986,38 € 143 9 756 50 791,37 € 07/11/2023 65 7 452 36 813,75 € 52 4 481 21 908,53 € 08/11/2023 53 5 198 27 021,46 € 80 6 757 35 094,01 € 09/11/2023 16 1 681 8 717,65 € 30 2 135 11 121,72 € 10/11/2023 43 2 519 13 895,49 € 52 3 519 19 413,80 € 13/11/2023 53 4 277 24 125,65 € 58 3 391 19 431,29 € 14/11/2023 66 7 935 41 022,88 € 60 4 841 25 185,33 € 15/11/2023 18 1 322 6 681,29 € 11 770 3 913,25 € 16/11/2023 19 2 221 10 955,96 € 12 874 4 361,81 € 17/11/2023 17 1 138 5 453,82 € 15 557 2 684,58 € 20/11/2023 15 762 3 756,50 € 26 1 793 8 825,65 € 21/11/2023 39 5 680 26 703,47 € 4 727 3 444,46 € 22/11/2023 26 3 825 17 942,45 € 71 6 770 31 564,64 € 23/11/2023 16 1 546 7 147,92 € 13 996 4 634,09 € 24/11/2023 8 1 107 5 019,60 € 8 408 1 865,16 € 27/11/2023 17 1 482 6 908,32 € 39 3 243 15 208,68 € 28/11/2023 27 1 655 7 909,14 € 32 2 221 10 687,03 € 29/11/2023 5 428 2 078,46 € 12 609 2 960,87 € 30/11/2023 27 2 288 11 429,36 € 31 2 932 14 708,76 € 01/12/2023 26 2 205 11 263,70 € 30 2 400 12 319,17 € 04/12/2023 26 3 021 15 275,00 € 26 2 052 10 472,58 € 05/12/2023 5 362 1 797,31 € 19 491 2 460,08 € 06/12/2023 6 400 2 005,00 € 6 730 3 674,15 € 07/12/2023 17 1 310 6 464,71 € 3 362 1 790,82 € 08/12/2023 6 682 3 354,01 € 8 726 3 590,73 € 11/12/2023 10 523 2 602,27 € 13 519 2 599,05 € 12/12/2023 27 2 324 11 259,61 € 13 687 3 312,98 € 13/12/2023 14 1 089 5 284,46 € 22 2 028 9 917,21 € 14/12/2023 5 463 2 286,94 € 13 866 4 295,99 € 15/12/2023 21 2 104 10 568,51 € 48 2 627 13 274,82 € 18/12/2023 14 1 678 8 490,86 € 13 1 725 8 772,24 € 19/12/2023 13 1 504 7 548,49 € 24 1 964 9 914,68 € 20/12/2023 10 982 4 902,48 € 1 1 5,00 € 21/12/2023 9 1 329 6 595,74 € 15 1 327 6 614,89 € 22/12/2023 10 2 160 10 509,75 € 8 713 3 481,09 € 27/12/2023 2 349 1 727,47 € 30 2 801 13 737,84 € 28/12/2023 4 159 798,20 € 8 766 3 863,58 € 29/12/2023 10 1 019 5 136,48 € 17 1 397 7 096,74 €

