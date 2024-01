Lhyfe : C.A. doublé et supérieur au consensus en 2023

Le titre Lhyfe progressait de plus de 10% mercredi à la Bourse de Paris après l'annoncé d'un doublement de son chiffre d'affaires en 2023.



Le spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable dit avoir enregistré un chiffre d'affaires de 1,3 million d'euros l'an dernier, contre 0,6 million d'euros en 2022, sous l'effet de l'élargissement de son portefeuille de clients suite à la signature de nouveaux contrats.



Cette performance dépasse largement les estimations des analystes, qui visaient un chiffre d'affaires moyen de l'ordre d'un million d'euros.



Dans une note de réaction, les équipes d'Invest Securities jugent toutefois que ce niveau d'activité pour 2023 n'est pas encore 'significatif' et s'interrogent sur l'absence de commentaires concernant les objectifs de moyen terme.



Invest rappelle que l'entreprise s'est donné comme objectif de parvenir à un C.A. d'environ 200 millions d'euros à horizon 2026, avec un EBITDA à l'équilibre.



A la fin 2023, le pipeline commercial de Lhyfe représentait une capacité totale d'électrolyse installée de 9,9 GW.



