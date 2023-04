Le projet Lhyfe Occitanie, jusqu'ici baptisé « Val d'Hygo », avait été retenu par la Région Occitanie dans le cadre du projet « Corridor H2 Occitanie », en 2021

Nantes (France), le 19 avril 2023 – 7h15 – Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, et l'AREC Occitanie - l'Agence Régionale de l'Energie et du Climat - annoncent le coup d'envoi de la construction de l'unité de production Lhyfe Occitanie, située sur la Commune de Bessières (Haute-Garonne). L'usine, qui devrait entrer en service d'ici fin 2023, constitue pour la Région Occitanie l'un des leviers qui lui permettra d'atteindre ses objectifs dans le cadre du projet « Corridor H2 Occitanie » visant à décarboner le transport de marchandises et de passagers.

« Dès la fin 2023, à Bessières, nous produirons un carburant propre pour toute l'Occitanie »

Après deux premiers sites dans les Pays de la Loire (Bouin, Vendée) et en Bretagne (Buléon, Morbihan), c'est en Occitanie que Lhyfe installe son 3ème site de production.

Le site de production Lhyfe Occitanie est porté à 80% par la société Lhyfe et à 20% par l'AREC Occitanie.

L'usine sera située dans la Zone d'Activités du Triangle de la commune de Bessières, à une quarantaine de kilomètres de Toulouse, sur une parcelle d'environ 8 000 m2.

Les travaux de construction viennent de débuter pour une mise en service prévue en décembre 2023.

Le site Lhyfe Occitanie sera en mesure de produire jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène vert et renouvelable par jour (soit une capacité de production de 5 MW), avec la possibilité d'une montée en puissance additionnelle de sa production, pour accompagner l'évolution des usages et des besoins de la filière hydrogène dans la région.

Ce projet a été retenu fin 2021 par la Région Occitanie dans le cadre du projet “Corridor H2 Occitanie”. La convention de financement du projet a été signée avec la Région Occitanie en novembre 2022. La Région accompagne cette implantation à hauteur de 5,9 M€ (4,1 M€ en avance remboursable et 1,9 M€ en subvention).

Décarboner le transport de marchandises et de passagers dans toute la région, mais aussi l'industrie

« Corridor H2 Occitanie » fait partie du projet européen « Corridor H2 », qui vise à décarboner le transport de marchandises et de passagers sur un axe Nord/Sud allant de la Méditerranée à la mer du Nord.

Selon les vœux du projet « Corridor H2 Occitanie » porté par la Région Occitanie, ce site contribuera dès sa mise en service à décarboner ces transports en fournissant un hydrogène vert et renouvelable aux camions, autocars et autres véhicules à pile à combustible, sur le tronçon Albi - Toulouse, notamment.

L'objectif de la Région pour « Corridor H2 Occitanie » est de parvenir d'ici fin 2024 au déploiement de 2 unités de production d'hydrogène renouvelable représentant 6 tonnes/jour de production cumulée au démarrage, 7 stations de distribution d'hydrogène (de 600 à 1 200 kg/jour), 40 camions à propulsion hydrogène, 62 remorques/unités frigorifiques et 15 autocars interurbains régionaux en rétrofit (convertis à l'hydrogène).

Lhyfe Occitanie pourra également livrer les différentes stations d'avitaillement qui s'implanteront sur le territoire.

Par ailleurs, grâce à sa capacité de production évolutive, ce site répondra aussi aux besoins en hydrogène vert et renouvelable des industriels (aéronautique, équipementiers, etc.), transporteurs-logisticiens et collectivités locales du territoire qui souhaitent décarboner leur mobilité et/ou leur process.

Lhyfe Occitanie promeut une logique de circuit-court avec une énergie produite et consommée localement, et peut livrer son hydrogène dans un rayon de 200 km.

Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie : « Faire de l'hydrogène vert l'une des énergies d'avenir en Occitanie, c'est le choix que nous avons fait dès 2019 en adoptant un plan dédié. Aujourd'hui, l'un des plus grands défis de la transition énergétique est la mobilité lourde. C'est pourquoi, la Région a initié le projet Corridor H2 Occitanie alliant industrie et mobilité à l'échelle européenne. Je suis fière que ce projet se développe ici en Occitanie et que Lhyfe contribue à la décarbonation au cœur de nos territoires. »

Cédric Maurel, Maire de Bessières : « Nous sommes fiers d'accueillir l'un des premiers sites de production d'hydrogène vert et renouvelable d'Occitanie et de prendre ainsi notre part dans la transition énergétique de notre région. Ce projet montre que les solutions existent pour freiner drastiquement nos émissions de CO 2 . Nous allons suivre attentivement les travaux pour que les usagers de la région puissent passer à l'hydrogène renouvelable dès la fin de cette année ! »

Christian Assaf, président de l'AREC : « L'Occitanie a un temps d'avance sur la filière hydrogène. Nous le savons et souhaitons pousser ce potentiel en associant à la dynamique régionale l'ensemble des territoires et des entreprises du secteur. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec Lhyfe Occitanie qui contribuera à confirmer notre position de leader sur l'hydrogène renouvelable et d'accélérer la décarbonation de la mobilité lourde. »

Maud Augeai, Directrice Développement Territorial France chez Lhyfe : « Lhyfe Occitanie sera notre 1ère réalisation dans le Sud de la France. Nous sommes pleinement concentrés sur sa réalisation afin de livrer dès fin 2023 les premiers kilogrammes d'hydrogène vert et renouvelable permettant de transporter des tonnes de marchandises et des milliers de personnes dans la région sans émettre de CO 2 . Notre usine étant modulaire et évolutive, elle s'adaptera à la croissance des usages dans les mois et années qui viennent. Maxime Bourdillat, notre Responsable Développement Sud-Ouest, est dès à présent à l'écoute des besoins du marché en termes de mobilité et d'industrie. »

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 149 collaborateurs à fin 2022. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Lhyfe.com

A propos de l'AREC Occitanie

L'Agence Régionale Énergie Climat (AREC) fabrique des solutions pour encourager le passage à l'acte des territoires et des entreprises d'Occitanie et ainsi devenir la 1ère Région à énergie positive d'Europe en 2050. Outil de la Région Occitanie, l'agence apporte son soutien à la mise en œuvre des politiques publiques et des projets territoriaux vers une résilience active au changement climatique. Parmi ses différentes missions, l'Observatoire Régional Climat Énergie en Occitanie, qui réalise le suivi de la trajectoire Région à Énergie Positive mais aussi l'appui au service public de la rénovation énergétique, Rénov'Occitanie. Par son expertise et grâce à ses capacités d'ingénierie et d'investissement, l'AREC accompagne les différents acteurs régionaux et les porteurs de projets, de l'émergence jusqu'à la réalisation de leur projet.

www.arec-occitanie.fr

A propos de la Région Occitanie et de « Corridor H2 Occitanie »

La Région Occitanie est la première Région française à s'être mobilisée pour décarboner la mobilité lourde.

Dans le cadre de son Plan Hydrogène vert, la Région Occitanie a initié le projet « Corridor H2 » avec le soutien de la Banque Européenne d'Investissement (à hauteur de 40M€) et de la Commission Européenne (à hauteur de 14,6M€). Représentant un budget global de 110 M€ d'investissement, le but est de basculer l'usage de carburants fossiles vers l'hydrogène renouvelable pour le transport européen de marchandises en transit à travers l'Europe sur l'axe Nord/Sud du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) reliant la mer du Nord à la mer Méditerranée.

Contacts :

Lhyfe : Relations presse métier

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

+33 (0)6 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.com Relations presse financière

ACTUS

Manon Clairet

+33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr Relations investisseurs

Maria Pardo Saleme, CFO

maria.pardosaleme@lhyfe.com AREC Occitanie : Fanny Thévenoud

06 32 89 37 89

fanny.thevenoud@arec-occitanie.fr

