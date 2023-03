Doublement du pipeline commercial à fin 2022 à 9,8 GW

Portefeuille total de projets de 9,8 GW de capacité de production à fin 2022 (vs 4,8 GW mi-avril 2022)

Exécution et avancement des projets à un stade de développement avancé[1] avec 759 MW (vs. 381 MW mi-avril 2022)

Scale-up industriel en cours d'exécution avec la mise en opération des premiers sites modulaires de 5 MW : jusqu'à 4 t/j fin 2023 (vs 0,3 t/j en 2022)

Objectifs financiers 2026 confirmés

Fin 2022 Mi-avril 2022 Var. Unités en Opération 1 MW 1 MW - Projets à un stade de développement avancé1 759 MW 380,5 MW +378,5 MW Projets phase « Advanced development[2] » 4,1 GW 2,3 GW +1,8 GW Projets phase « Early stage2 » 5,0 GW 2,2 GW +2,7 GW Total pipeline commercial 9,8 GW 4,8 GW +5,0 GW

Résultats annuels 2022 : accélération des investissements pour construire un leader européen de la production d'hydrogène vert

Multiplication par x2,5 des effectifs portés à 149 collaborateurs

Accélération du développement, de la structuration de la société et des projets : EBITDA de -17,0 M€ en 2022

Trésorerie disponible de 144,5 M€ à fin 2022 pour financer la poursuite du développement et les projets

Nantes (France) – 22 mars 2023 - 7h00 – Au cours de sa réunion du 21 mars 2023, le Conseil d'administration de Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour décarboner l'industrie et la mobilité, a arrêté les comptes consolidés de l'exercice 2022 (période du 1er janvier au 31 décembre 2022). Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport de certification sera émis courant avril par les commissaires aux comptes.

Matthieu Guesné, Fondateur et Président-Directeur général de Lhyfe :

« L'exercice 2022 constitue une année majeure de notre développement : accélération des investissements dans le développement des projets de sites de production d'hydrogène, accroissement de nos équipes sur toutes nos géographies, poursuite de nos investissements R&D, avancées de nos développements offshore, signature d'accords stratégiques et industriels, renforcement de notre trésorerie, etc.

Sur le plan opérationnel, nous avons franchi des étapes importantes avec désormais 50 MW de projets à fin 2022 qui sont entrés dans les ultimes phases de développement et un portefeuille commercial enrichi, porté à 9,8 GW à fin 2022 dont 759 MW de projets à un stade de développement avancé[3].

Fort de ces succès, 2023 sera marqué par l'accroissement de nos capacités de production,

qui devraient être portées à 4 tonnes d'hydrogène vert et renouvelable par jour en fin d'année, contre 300 kg à ce jour.

Alors que l'hydrogène vert est appelé à jouer un rôle majeur pour réduire les émissions de C0 2 et accompagner la transition énergétique, Lhyfe dispose plus que jamais de toutes les cartes pour devenir l'un des leaders de la production d'hydrogène vert en Europe au cours des prochaines années. »

Succès des actions & avancement des projets en 2022

Poursuite de l'exécution des projets : 50 MW de projets désormais en phases « Awarded » ou « Construction » à fin 2022

Au cours de l'année 2022, Lhyfe a poursuivi le développement de ses projets à un rythme soutenu avec, à l'issue de l'exercice, 10 projets d'unités de production en phases « Awarded[4] » ou « Construction4 », représentant une capacité de production totale de 50 MW, ce qui témoigne d'un avancement significatif du pipeline commercial sur ces phases de développement (+27,5 MW vs. mi-avril 2022 lors de l'introduction en Bourse de Lhyfe).

Lhyfe a déposé 5 permis de construire et sécurisé les terrains fonciers de 14 projets d'unité de production au cours de l'exercice 2022.

Parmi les projets en phase « Construction », il convient de mentionner les projets suivants :

Lhyfe Pays de la Loire (Bouin) : l'accroissement des capacités de la 1ère unité de production de Lhyfe a été engagé en 2022 (autorisations et commandes d'équipements). La capacité de production actuelle de 1 MW sera portée à 2,5 MW (soit environ 1 t/jour) début 2024.

Lhyfe Bretagne (Buléon) : les travaux de génie civil du 2nd site de production ont débuté au 1er trimestre 2023. Cette unité, dont la mise en service est attendue au 2nd semestre 2023, sera dotée d'une capacité de production totale de 5 MW, soit jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène vert et renouvelable par jour.

Lhyfe Occitanie (Bessières) : Lhyfe a obtenu le permis pour la construction de l'unité de production de 5 MW à Bessières (Haute-Garonne), dont la mise en service est prévue fin 2023.

Lhyfe Bade-Würtemberg (Schwäbisch Gmünd, Allemagne) : Lhyfe a déposé le permis pour la construction de l'unité d'une capacité de production de 10 MW (soit environ 3 t/jour). La mise en service de l'usine est prévue au 1er semestre 2024.

Tübingen (Allemagne) : dans le cadre du projet global H2goesRail de Deutsche Bahn et Siemens Mobility, Lhyfe va lancer au 2nd semestre 2023 l'installation d'une unité de production de 1 MW à Tübingen en Allemagne qui aura vocation à alimenter les trains à hydrogène circulant sur la ligne Pforzheim-Horb-Tübingen à compter de 2024.

Botnia Hydrogen (Suède) : Lhyfe porte, dans le cadre du consortium baptisé Botnia Hydrogen, un projet visant à développer des unités de production et d'avitaillement en hydrogène dans le nord de la Suède. La 1ère unité, d'une capacité de production de 1,5 MW, sera principalement destinée aux poids lourds et aux autobus. Les terrains et les connexions ont été sécurisés. La production devrait débuter au cours du 2nd semestre 2023.

Doublement du portefeuille de projets à un stade de développement avancé[5] à fin 2022

Fin 2022 Mi-avril 2022 Var. Unités en Opération 1 MW 1 MW - Projets phase « Construction[6] » 9 MW 5,5 MW +3,5 MW Projets phase « Awarded6 » 40 MW 17 MW +23 MW Projets phase « Tender ready6 » 710 MW 358 MW +352 MW Sous-total Projets à un stade de développement avancé5 759 MW 380,5 MW +378,5 MW Projets phase « Advanced development6 » 4,1 GW 2,3 GW +1,8 GW Projets phase « Early stage6 » 5,0 GW 2,2 GW +2,7 GW Total pipeline commercial 9,8 GW 4,8 GW +5,0 GW

En 2022, le pipeline commercial de Lhyfe s'est fortement renforcé, pour représenter une capacité totale de production de 9,8 GW en fin d'année (vs. 4,8 GW à mi-avril 2022).

Au sein de ce portefeuille commercial, les projets à un stade de développement avancé5 représentaient en fin d'année une capacité totale de production de 759 MW (vs. 380,5 MW à mi-avril 2022).

Forte progression des capacités de production d'hydrogène vert et renouvelable attendue en 2023, avec une multiplication par x14 visée en fin d'année

À fin 2022, les capacités maximales de production de Lhyfe s'élevaient à 300 kg d'hydrogène vert et renouvelable par jour, localisées sur le seul site de Bouin.

Au regard des nombreuses avancées réalisées en 2022 et réalisations en cours en 2023, avec notamment la mise en opération des premiers sites modulaires de 5 MW en France, Lhyfe entend accroître fortement sa capacité de production installée en 2023, pour la porter à 4 tonnes d'hydrogène vert et renouvelable par jour.

59,3 M€ de subventions sécurisées par Lhyfe à ce jour

Dans le cadre de son développement, Lhyfe continue de démontrer sur la scène européenne ses capacités de financement au service de l'accélération de la décarbonation de l'industrie et la mobilité, en sécurisant, à la suite d'appels à projets compétitifs nationaux et européens, des subventions destinées à financer ses activités de recherche et développement ainsi que les sites de production en cours de déploiement.

Au total, Lhyfe a sécurisé un total de 16,4 M€ de nouvelles subventions et aides au cours de l'exercice écoulé, qui sont venus s'ajouter aux 18,7 M€ de subventions précédemment obtenues. Les subventions accordées en 2022 ont porté sur :

les sites de production d'hydrogène renouvelable pour 14,5 M€ ;

les activités de recherche et développement pour 1,9 M€.

Par ailleurs, les nouvelles subventions dédiées aux sites de production confirmées depuis le 1er janvier 2023 s'élèvent à 24,2 M€.

Il convient de mentionner le projet TH2ICINO (Towards H2ydrogen Integrated eConomies In Northern Italy) pour la construction et l'exploitation d'une unité de production d'hydrogène renouvelable d'au moins 5 MW d'ici 2025 en Lombarbie. Ce projet figure parmi les 9 projets des « Vallées de l'hydrogène », soutenus par l'Europe dans le cadre du Clean Hydrogen Partnership, où les consommateurs industriels d'hydrogène sont couplés à des infrastructures de production et de distribution afin de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène dans une région spécifique.

Enfin, le projet HOPE (Hydrogen Offshore Production for Europe), visant à développer d'ici 2025 la première unité de production d'hydrogène renouvelable de 10 MW en mer du Nord au large de la Belgique, a reçu une évaluation positive dans le cadre de l'appel à projets 2022-TC01-10 du Clean Hydrogen Partnership, co-financé par l'Union européenne. Les partenaires du projet sont entrés dans une phase de préparation de l'accord de subvention, qui prendra fin au plus tard en mai 2023.

Structuration de l'entreprise

Déploiement international

Présent à travers 11 pays européens, Lhyfe a procédé en 2022 à la création de nouvelles filiales destinées à porter le développement commercial.

Après l'ouverture de filiales en Espagne et au Royaume-Uni au cours du 1er semestre, Lhyfe s'est doté d'une filiale au Canada au 4ème trimestre 2022, portant à 7 le nombre de filiales internationales dédiées au développement commercial.

Accroissement des effectifs conformément au plan de déploiement et d'investissements

Avec l'accroissement constant du nombre de projets à développer et de la taille du groupe, Lhyfe a recruté plus de 90 nouveaux collaborateurs en 2022 et les effectifs ont été multipliés par 2,5 en l'espace d'un an, avec notamment la création de nombreux postes clefs (Chief Financial Officer, VP Sales & Business Development, Directeur HSE, Responsables Royaume-Uni & Irlande et Espagne, Directrice des ressources humaines, etc.).

À fin 2022, les effectifs de Lhyfe s'établissaient ainsi à 149 collaborateurs (vs. 57 fin 2021), dont 38% dédiés à l'ingénierie, 29% au développement commercial, 11% au titre des opérations et 22% dédiés aux fonctions centrales pour accompagner l'accélération de la mise en œuvre des projets. À fin 2022, 19% des effectifs de Lhyfe étaient basés à l'international.

Résultats financiers 2022

Compte de résultat consolidé annuel

En millions d'euros - Normes IFRS 31/12/2022 31/12/2021 Chiffre d'affaires 0,6 0,2 EBITDA[7] -17,0 -5,0 Résultat opérationnel courant -18,2 -5,7 Résultat opérationnel -19,2 -5,7 Résultat financier -6,6 -3,0 Résultat net -25,8 -8,7

Le chiffre d'affaires annuel 2022 s'élève à 0,6 M€, suivant le ramp-up commercial en ligne avec le plan de croissance de la Société. En 2021, Lhyfe avait réalisé un chiffre d'affaires de 0,2 M€ avec une mise en service du premier site de production au 2nd semestre 2021.

Dans un contexte de forte accélération du développement de la société, l'EBITDA7 s'est établi à -17,0 M€ en 2022, contre -5,0 M€ en 2021. Cette évolution témoigne principalement de l'accroissement de :

+8,3 M€ des charges de personnel d'une année sur l'autre (11,3 M€ en 2022 vs. 3,0 M€ en 2021), du fait de la hausse des effectifs ;

+4,4 M€ des charges externes, du fait de la structuration (locaux, frais de déplacement, recrutement, communication & marketing, honoraires divers, etc.) et de l'accélération des études de R&D menées dans le cadre de la mise en œuvre du démonstrateur de production offshore d'hydrogène vert (plateforme Sealhyfe).

Le résultat opérationnel s'élève -19,2 M€, contre -5,7 M€ au 31 décembre 2021. Il intègre -1,0 M€ d'autres produits et charges opérationnels non courants, constitués principalement des charges engagées dans le cadre de l'introduction en Bourse sur Euronext ne pouvant être portées en diminution de la prime d'émission.

Le résultat net ressort à -25,8 M€, contre -8,7 M€ un an plus tôt, intégrant un résultat financier de

-6,6 M€, constitué des charges d'intérêt, des effets de change et de la décote comptable des obligations convertibles converties consécutivement à l'introduction en Bourse (-4,4 M€). Ce montant, n'ayant donné lieu à aucun décaissement, est sans conséquence sur la trésorerie de Lhyfe.

Bilan financier consolidé au 31 décembre

En millions d'euros - Normes IFRS 31/12/2022 31/12/2021 Capitaux propres 133,6 -6,2 Trésorerie nette[8] 125,9 -5,5

La variation de trésorerie s'est élevée à +94,6 M€ en 2022, incluant :

-15,1 M€ de cash-flow opérationnel sous l'effet de la hausse des effectifs et de la structuration de la société ;

-12,9 M€ de cash-flow d'investissement, qui a principalement porté sur (i) les équipements pour les sites de production et les containers, (ii) les frais de développement liés aux sociétés portant les unités de production, (iii) les équipements pour l'exploitation de la plateforme Sealhyfe, et (iv) les frais de développement liés à la conception des futures unités de production d'hydrogène vert onshore et à l'évolution des outils logiciels propriété de Lhyfe ;

+122,6 M€ de cash-flow de financement, sous l'effet principalement de l'augmentation de capital réalisée à l'occasion de l'introduction en Bourse sur Euronext.

Consécutivement à l'introduction en Bourse et à la conversion en actions d'obligations convertibles, les capitaux propres consolidés ont été portés à 133,6 M€ à fin 2022.

Au 31 décembre 2022, la trésorerie disponible de la société s'établissait à 144,5 M€, conférant à la société une bonne visibilité pour le financement de l'accroissement de ses capacités de production et le développement de son pipeline commercial.

Développements récents

Signature d'un protocole d'accord avec Centrica pour développer la production offshore d'hydrogène vert et renouvelable au Royaume-Uni

Lhyfe a conclu un protocole d'accord avec la société Centrica, groupe d'énergie britannique propriétaire de British Gas, pour développer la production d'hydrogène vert et renouvelable en mer au Royaume-Uni. Les deux sociétés vont étudier la possibilité de collaborer sur un site pilote de production d'hydrogène vert dans le sud de la mer du Nord. Ce pilote visera à combiner l'expertise de Lhyfe en matière de production offshore d'hydrogène vert et renouvelable et l'expérience de Centrica en matière de stockage de gaz et d'infrastructures, afin de garantir que l'hydrogène produit puisse être stocké et utilisé en toute sécurité à travers Royaume-Uni.

Investissement au capital de Flexens, développeur finlandais de projets d'hydrogène renouvelable, pour accélérer le déploiement dans les pays nordiques

Lhyfe vient d'annoncer en mars 2023 une prise de participation de 49% au capital de la société finlandaise Flexens, développeur de projets d'hydrogène renouvelable et de projets «?Power-to-X?», devenant le principal actionnaire de la société.

A travers cet investissement, Lhyfe va pouvoir s'appuyer sur une équipe de développeurs et d'experts, disposant de fortes compétences dans la modélisation des systèmes énergétiques et dans le développement de projets, un excellent réseau en Finlande et en Europe du Nord, et un portefeuille de projets d'une capacité totale de plus de 1,5 GW en Finlande et à l'étranger, comprenant notamment le projet Kokkola, le plus important projet d'hydrogène vert et renouvelable de Finlande (300 MW de capacité de production avec une mise en service attendue en 2027).

Confirmations des objectifs

Lhyfe confirme les objectifs fixés lors de son introduction en Bourse visant à faire de la société l'un des leaders de la production d'hydrogène vert en Europe[9].

Lhyfe vise à disposer d'une capacité installée totale de 55 MW d'ici 2024.

À horizon 2026, Lhyfe s'est fixé pour objectif une capacité installée totale qui devrait atteindre 200 MW, ainsi que :

un chiffre d'affaires consolidé d'environ 200 M€ ;

un EBITDA Groupe[10] à l'équilibre.

À l'horizon 2030, la Société ambitionne de se positionner comme un acteur de référence dans le secteur de la production d'hydrogène vert et plus spécifiquement de disposer d'une capacité installée totale supérieure à 3 GW.

À long terme, Lhyfe vise une marge d'EBITDA Groupe supérieure à 30%[11].

Prochain rendez-vous : assemblée générale des actionnaires, le mardi 23 mai 2023.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 149 collaborateurs à fin 2022. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Plus d'informations sur Lhyfe.com

Contacts

Relation investisseurs

LHYFE

Maria Pardo Saleme - CFO

maria.pardosaleme@lhyfe.com Relation presse financière

ACTUS

Manon Clairet

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr Relation presse métier

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

06 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.com

[1] Projets en phases « Tender ready », « Awarded » et « Construction ». La définition de ces phases est détaillée à la Section 10.1 du Document d'enregistrement approuvé par l'AMF le 21 avril 2022 et disponible sur le site internet de Lhyfe

[2] La définition de ces phases est détaillée à la Section 10.1 du Document d'enregistrement approuvé par l'AMF le 21 avril 2022 et disponible sur le site internet de Lhyfe.

[3] Projets en phases « Tender ready », « Awarded » et « Construction ». La définition de ces phases est détaillée à la Section 10.1 du Document d'enregistrement approuvé par l'AMF le 21 avril 2022 et disponible sur le site internet de Lhyfe.

[4] La définition de ces phases est détaillée à la Section 10.1 du Document d'enregistrement approuvé par l'AMF le 21 avril 2022 et disponible sur le site internet de Lhyfe.

[5] Projets en phases « Tender ready », « Awarded » et « Construction ». La définition de ces phases est détaillée à la Section 10.1 du Document d'enregistrement approuvé par l'AMF le 21 avril 2022 et disponible sur le site internet de Lhyfe

[6] La définition de ces phases est détaillée à la Section 10.1 du Document d'enregistrement approuvé par l'AMF le 21 avril 2022 et disponible sur le site internet de Lhyfe.

[7] EBITDA : résultat opérationnel courant consolidé avant amortissements et provisions

[8] Trésorerie nette = trésorerie disponible – dettes financières (hors dettes locatives)

[9] Sur la base des hypothèses détaillées à la Section 10.1 du Document d'enregistrement approuvé par l'AMF le 21 avril 2022 et disponible sur le site internet de Lhyfe

[10] EBITDA Groupe : résultat opérationnel courant consolidé avant amortissements et provisions

[11] Marge d'EBITDA Groupe : ratio « EBITDA Groupe/Chiffre d'affaires »

Annexe - Compte de résultat consolidé

En milliers d'euros 31/12/2022

(12 mois) 31/12/2021

(12 mois) Chiffre d'affaires 570 197 Produits des activités ordinaires 570 197 Achats consommés - 394 - 176 Charges externes - 7 261 - 2 890 Charges de personnel - 11 254 - 3 005 Impôts, taxes et versements assimilés - 81 - 23 Autres produits et charges opérationnels courants 1 418 485 EBITDA - 17 002 - 5 411 Dotations aux amortissements sur immobilisations - 1 064 - 261 Dotations aux provisions pour risques et charges - 89 - 8 Résultat opérationnel courant - 18 155 - 5 680 Autres produits et charges opérationnels non courants - 1 011 - Résultat opérationnel - 19 166 - 5 680 Coût de l'endettement financier - 6 851 - 3 052 Autres produits et charges financiers 209 8 Résultat financier - 6 641 - 3 044 Résultat avant impôts - 25 808 - 8 724 Impôts sur les résultats - 4 - Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence - 7 - Résultat net - 25 819 - 8 724 Résultat par action de base et dilué (en euro) - 0,70 - 0,45

Annexe – Bilan consolidé

ACTIF

En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Immobilisations incorporelles 4 711 1 686 Immobilisations corporelles 12 807 4 948 Droits d'utilisation 3 383 2 832 Participations dans des entreprises mises

en équivalence 1 037 - Autres actifs non courants 1 007 633 Impôts différés actifs - - Actifs non courants 22 945 10 099 Stocks 142 - Clients et comptes rattachés 63 224 Autres actifs courants 5 070 2 345 Trésorerie et équivalents de trésorerie 144 492 49 888 Actifs courants 149 766 52 457 Actif 172 711 62 556

PASSIF

En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Capital 479 2 Primes 163 821 3 939 Réserves - 4 897 - 1 396 Résultat net - 25 819 - 8 724 Capitaux propres 133 584 - 6 180 Provisions non courantes 53 8 Emprunts et dettes financières non courants 19 368 55 103 Instruments financiers dérivés non courants - 132 Impôts différés passifs - - Autres passifs non courants 8 769 6 544 Passifs non courants 28 190 61 787 Provisions courantes 44 - Emprunts et dettes financières courants 2 987 3 238 Fournisseurs et comptes rattachés 4 586 2 063 Autres passifs courants 3 320 1 647 Passifs courants 10 937 6 949 Passif 172 711 62 556

Annexe – Tableau des flux de trésorerie

En euros 2022

(12 mois) 2021

(12 mois) Résultat net consolidé - 25 819 - 8 724 Quote-part de résultats des sociétés mises en équivalence 7 - Eliminations : - des amortissements et provisions 1 153 269 - du résultat financier net 6 762 3 044 - des charges calculées liées aux paiements en actions 719 59 - variation de juste valeur des instruments financiers 89 - - Autres variations - 28 - 486 Charge d'impôts de la période 4 -

Incidence de la variation du BFR : - Variation des stocks - 142 - - Variation des créances clients 161 - 223 - Variation des autres créances courantes - 1 722 - 1 467 - Variation des dettes fournisseurs 1 881 1 449 - Variation des autres dettes courantes 1 880 1 422 Flux net de trésorerie liées aux activités opérationnelles - 15 055 - 4 656 Acquisitions d'immobilisations incorporelles - 3 116 - 1 078 Acquisitions d'immobilisations corporelles - 8 397 - 3 651 Cessions d'immobilisations corporelles 16 - Acquisitions d'actifs financiers - 373 - 12 Intérêts financiers reçus - - 8 Incidence des variations de périmètre - 1 060 - Flux net de trésorerie liées aux activités d'investissement - 12 930 - 4 749 Augmentations de capital, nettes des frais 112 558 - Emissions de nouveaux emprunts, nettes des frais 10 434 47 940 Encaissements d'avances remboursables 857 - Encaissements de subventions 1 537 4 425 Remboursements d'emprunts et de compte courant - 285 - 35 Remboursements au titre des dettes locatives - 210 - Cessions / (Acquisitions) d'actions propres - 296 - Intérêts financiers versés - 2 005 - 296 Variation nette des concours bancaires 3 - Flux net de trésorerie liées aux activités de financement 122 592 52 034 Incidence des variations du cours des devises - 3 - Variation de trésorerie 94 604 42 629 Trésorerie à l'ouverture 49 888 7 258 Trésorerie à la clôture 144 492 49 888 Variation de trésorerie 94 604 42 629

