SANDNES, Norvège / NANTES, France – 7 Juin 2022 – 7:30 CET

Horisont Energi (EURONEXT : HRGI), fournisseur de services de transport et de stockage d'énergie propre et de carbone, et Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), pionnier mondial et pure player de l'hydrogène vert renouvelable, annoncent avoir conclu un protocole d'accord pour le développement d'usines de production d'ammoniac vert en Europe alimentées par des usines d'hydrogène vert.

Horisont Energi a déjà conclu un accord de coopération avec Equinor et Vår Energi pour le développement de Barents Blue, la première usine de production à grande échelle d'ammoniac bleu située à Finnmark, dans le nord de la Norvège. En réponse à la demande croissante d'ammoniac en Europe, la société a également signé un protocole d'accord avec le port de Rotterdam pour mettre en place un corridor de transport d'ammoniac bleu de la Norvège à Rotterdam. Horisont Energi a l'intention d'expédier de l'ammoniac bleu, produit dans le nord de la Norvège, à partir de gaz naturel avec captage et stockage du carbone, jusqu'au port de Rotterdam, où il sera réceptionné pour une distribution répondant à la demande attendue dans le nord-ouest de l'Europe.

Lhyfe compte parmi les acteurs les plus importants et les plus avancés au monde sur le marché de l'hydrogène vert. L'entreprise, qui connecte directement ses sites de production d'hydrogène vert aux énergies renouvelables locales pour alimenter l'industrie locale et les usages de la mobilité, compte déjà 93 projets d'usines en développement en Europe (plus de 4,8 GW de capacité totale installée), une première usine industrielle inaugurée en septembre 2021 et un premier démonstrateur de production offshore qui sera inauguré en septembre 2022.

A travers cet accord, Lhyfe et Horisont Energi ambitionnent de développer conjointement leurs solutions pour fournir de l'hydrogène vert renouvelable aux usines produisant de l'ammoniac en Norvège et en Europe et approvisionner le marché de l'ammoniac pour le secteur maritime, très important en Norvège. Un premier projet de développement d'usines de production d'hydrogène renouvelable et d'ammoniac vert pourrait être localisé dans la partie nord de l'Europe. Les deux sociétés rechercheront également ensemble des positions stratégiques dans les énergies renouvelables en Europe afin d'identifier les opportunités de projets nouveaux et existants pour les usines d'ammoniac vert à l'échelle industrielle. L'association de la compétence de Lhyfe dans la production d'hydrogène vert renouvelable à celle de Horisont Energi dans l'ammoniac propre, représente un potentiel de développement substantiel.

« Nous sommes très heureux de travailler avec Lhyfe, l'un des acteurs les plus importants, les plus avancés et les plus innovants au monde sur le marché de l'hydrogène vert renouvelable. Nous les considérons comme un partenaire idéal pour Horisont Energi. Cet accord nous aidera à nous développer conjointement dans le domaine de l'ammoniac vert en Europe », a déclaré Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, PDG de Horisont Energi.

« Cet accord avec un producteur innovant d'ammoniac propre en Norvège nous donne à la fois l'opportunité de développer des projets pour alimenter le développement de l'hydrogène vert en Norvège, mais aussi de rechercher le développement conjoint de projets pour fournir de nouvelles usines de production d'ammoniac vert en Europe. Nous sommes très heureux d'avoir conclu cet accord et impatients de travailler avec l'équipe Horisont Energi », a déclaré Björn Arvidsson, Area Manager Nordics & UK chez Lhyfe.

A propos de Horisont Energi

Horisont Energi (EURONEXT : HRGI) est une société norvégienne d'énergie propre qui fournit des services de transport et de stockage d'énergie propre et de carbone. La société transformera les gaz naturels et renouvelables, l'eau et les énergies renouvelables en ammoniac et en hydrogène propres à coût compétitifs et offrira des services de transport et de stockage du CO2 à l'aide d'une technologie exclusive, ouvrant la voie à une économie bas carbone. La société a été fondée en 2019. Son son siège social se situe à Sandnes, en Norvège.

www.horisontenergi.no

A propos de Lhyfe

Créée en 2017 à Nantes, Lhyfe est producteur et fournisseur d'hydrogène vert renouvelable pour la mobilité et l'industrie. Son site de production et son pipeline commercial de projets devraient permettre d'accéder à l'hydrogène vert renouvelable en quantités industrielles, et d'entrer dans un modèle énergétique vertueux orienté vers un bénéfice environnemental. Elle est membre de France Hydrogène et d'Hydrogen Europe. Lhyfe a inauguré son premier site industriel de production d'hydrogène vert en septembre 2021. Elle dispose, à ce jour, d'un pipeline commercial composé de 93 projets à travers l'Europe, dont 20 en développement avancé d'ici à 2026 afin de contribuer à décarboner l'industrie et la mobilité. Par ailleurs, un programme de recherche engagé depuis 2019 devrait conduire à l'entrée en phase de test en conditions réelles du premier électrolyseur flottant au monde connecté à une éolienne flottante à la rentrée 2022. Lhyfe est listée sur Euronext Paris (LHYFE – FR0014009YQ1).

Pour plus d'informations, consultez le site www.lhyfe.com

