Exercice partiel de l'option de surallocation pour 8,3 M€

Montant définitif de l'augmentation de capital porté à 118,3 M€

Signature et mise en œuvre d'un contrat de liquidité avec Portzamparc

Nantes, France, le 17 juin 2022 – Lhyfe (la « Société »), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, annonce la fin de la période de stabilisation et l'exercice partiel par Portzamparc de l'option sur surallocation à hauteur de 59,5%, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext® à Paris (code ISIN : FR0014009YQ1 - Mnémonique : LHYFE).

Cette opération donne lieu à l'émission de 952 718 actions ordinaires nouvelles supplémentaires (sur un maximum de 1 600 000 actions) au prix de l'offre de 8,75 €, soit un montant total de 8,3 M€.

En conséquence, le flottant représente désormais environ 22,3% du capital social de Lhyfe (sur une base non diluée). Le nombre total d'actions ordinaires offertes dans le cadre de l'introduction en bourse de la Société s'élève à 13 524 147 actions, portant ainsi la taille de l'augmentation de capital à environ 118,3 M€ à l'issue du règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles supplémentaires prévu le 21 juin 2022.

À l'issue du règlement-livraison, le capital social de Lhyfe sera de 479 004,48 euros, divisé en 47 900 448 actions ordinaires.

Fin de la période de stabilisation

La Société a été notifiée par Portzamparc, agissant en tant qu'agent stabilisateur dans le cadre de la première admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext® Paris des actions ordinaires de Lhyfe, que Portzamparc a procédé à des opérations de stabilisation (telles que définies à l'article 3.2(d) du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché

(le « Règlement Abus de Marché »)) des titres suivants :

Emetteur : Lhyfe Titres : Actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,01 euro (ISIN : FR0014009YQ1) Taille de l'offre : 12 571 429 actions (hors exercice de l'option de surallocation) Prix de l'offre : 8,75 euros par action ordinaire Marché : Euronext Paris Agent stabilisateur : Portzamparc

La période de stabilisation, qui a débuté le 23 mai 2022, s'est achevée le 17 juin 2022. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, du Règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016 complétant le Règlement Abus de Marché par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation (le « Règlement Délégué »), Lhyfe, sur la base des informations transmises par Portzamparc, publie dans le cadre du présent communiqué les informations relatives aux opérations de stabilisation effectuées par Portzamparc en tant qu'agent stabilisateur :

Date d'intervention Intermédiaire Achat

/ vente Nombre d'actions Prix moyen de la transaction Prix bas / prix haut Montant total Marché 23/05/2022 Portzamparc Achat 408 781 8,5612 € 8,10 €/8,75 € 3 499 655,90 € Euronext Paris 24/05/2022 Portzamparc Achat 80 000 8,4549 € 8,15 €/8,66 € 676 392,00 € Euronext Paris 25/05/2022 Portzamparc Achat 31 350 8,4663 € 8,345 €/8,470 € 265 418,51 € Euronext Paris 26/05/2022 Portzamparc Achat 5 000 8,5700 € 8,57 €/8,57 € 42 850,00 € Euronext Paris 27/05/2022 Portzamparc Achat 6 000 8,6400 € 8,64 €/8,64 € 51 840,00 € Euronext Paris 30/05/2022 Portzamparc Achat 12 097 8,6295 € 8,54 €/8,66 € 104 391,06 € Euronext Paris 31/05/2022 Portzamparc Achat 2 000 8,6599 € 8,650 €/8,699 € 17 319,80 € Euronext Paris 01/06/2022 Portzamparc Achat 14 250 8,4044 € 8,25 €/8,54 € 119 762,70 € Euronext Paris 02/06/2022 Portzamparc Achat 7 263 8,4711 € 8,23 €/8,55 € 61 525,60 € Euronext Paris 03/06/2022 Portzamparc Achat 6 821 8,5193 € 8,45 €/8,56 € 58 110,15 € Euronext Paris 06/06/2022 Portzamparc Achat 5 800 8,5122 € 8,506 €/8,668 € 49 370,76 € Euronext Paris 07/06/2022 Portzamparc Achat 6 900 8,4899 € 8,439 €/8,500 € 58 580,31 € Euronext Paris 08/06/2022 Portzamparc Achat 1 500 8,6000 € 8,6 €/8,6 € 12 900,00 € Euronext Paris 09/06/2022 Portzamparc Achat 3 000 8,5981 € 8,545 €/8,600 € 25 794,30 € Euronext Paris 10/06/2022 Portzamparc Achat 2 500 8,4889 € 8,458 €/8,500 € 21 222,25 € Euronext Paris 13/06/2022 Portzamparc Achat 16 020 7,7077 € 7,66 €/8,35 € 123 477,35 € Euronext Paris 14/06/2022 Portzamparc Achat 5 000 7,7816 € 7,693 €/7,800 € 38 908,00 € Euronext Paris 15/06/2022 Portzamparc Achat 12 000 7,9663 € 7,848 €/8,000 € 95 595,60 € Euronext Paris 16/06/2022 Portzamparc Achat 17 000 7,5044 € 7,500 €/8,014 € 127 574,80 € Euronext Paris 17/06/2022 Portzamparc Achat 4 000 7,4325 € 7,410 €/7,804 € 29 730,00 € Euronext Paris

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du Règlement Délégué, la liste détaillée des opérations est disponible sur le site internet de Lhyfe ( www.lhyfe-finance.com ).

Le présent communiqué est également publié pour le compte de Portzamparc conformément à l'article 6, paragraphe 3, du Règlement Délégué.

Répartition du capital et des droits de vote

A l'issue de l'introduction en bourse de la Société et de l'exercice partiel de l'option de surallocation, la répartition du capital social et des droits de vote de Lhyfe est la suivante :

Actionnaires Sur une base non-diluée Sur une base diluée3 Nombre d'actions % du capital % des droits de vote Nombre d'actions % du capital % des droits de vote Fresh Future1 8 950 000 18,68% 26,62% 9 120 000 17,80% 25,60% Salariés 1 050 000 2,19% 3,12% 2 410 000 4,70% 4,90% Noria2 7 540 611 15,74% 16,42% 7 540 611 14,71% 15,64% Vendée Hydrogène 4 668 400 9,75% 10,41% 4 668 400 9,11% 9,92% Les Saules 3 770 305 7,87% 8,21% 4 039 212 7,88% 8,20% EDPR 2 857 142 5,96% 4,25% 2 857 142 5,58% 4,05% Ouest Croissance 2 535 880 5,29% 5,51% 2 535 880 4,95% 5,25% Andera Smart Infra 1 SLP 1 904 816 3,98% 2,83% 1 904 816 3,72% 2,70% Océan Participations 1 267 840 2,65% 2,75% 1 267 840 2,47% 2,62% Mitsui & Co Ltd. 1 269 842 2,65% 1,89% 1 269 842 2,48% 1,80% Swen Impact Fund for Transition 840 332 1,75% 1,25% 1 680 668 3,28% 2,38% CDC (Banque des Territoires) 537 811 1,12% 0,80% 1 075 626 2,10% 1,52% Société Financière Lorient Développement 40 464 0,08% 0,06% 40 464 0,08% 0,06% Flottant 10 667 005 22,27% 15,86% 10 837 005 21,15% 15,35% TOTAL 47 900 448 100,00% 100,00% 51 247 506 100,00% 100,00%

1 Société détenue à 100% par Monsieur Matthieu Guesné.

2 Dont 537 811 actions détenues par Noria Invest SRL et 7 002 800 actions détenues par Noria SAS, sa filiale à 100%.

3 En tenant compte des 1 700 000 actions pouvant résulter de l'exercice des BSPCE et BSA en circulation à la date du présent communiqué et des 1 378 151 et 268 907 actions pouvant résulter respectivement de la conversion intégrale des OCA LB2 et OCA LB2 Bis, sur la base d'une valeur de marché des actions de la Société égale au prix de l'offre.

Signature et mise en œuvre d'un contrat de liquidité

Lhyfe annonce également avoir confié à Portzamparc la mise en œuvre d'un contrat de liquidité, établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Ce contrat de liquidité, conforme à la Charte de déontologie de l'AMAFI, est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, à compter du 20 juin 2022. Pour la mise en œuvre de ce contrat, la somme de 500 000 € en espèces a été affectée à un compte de liquidité ouvert chez Portzamparc.

L'exécution du contrat de liquidité pourra être suspendue :

dans les cas prévus à l'article 5 de la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 ; et

à tout moment à la demande de Lhyfe, sous sa responsabilité et dans certaines situations, telles que la suspension du cours, une situation exceptionnelle de marché, si Lhyfe ne dispose plus d'autorisation de rachat de ses actions ou si le cours de l'action ne se situe plus dans les fourchettes d'intervention autorisées par l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

Par ailleurs, le contrat de liquidité pourra être résilié par Lhyfe à tout moment et sans préavis, ou par Portzamparc à tout moment avec un préavis d'un mois.

Mise à disposition du prospectus

Le prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 6 mai 2022 sous le numéro 22-133, composé (i) d'un document d'enregistrement approuvé le 21 avril 2022 sous le numéro I.22-009 (le « Document d'enregistrement »), (ii) du supplément à ce Document d'enregistrement approuvé le 6 mai 2022 sous le numéro I.22-020, (iii) d'une note d'opération (la « Note d'opération ») et (iv) d'un résumé du prospectus (inclus dans la Note d'opération) (le « Prospectus »), comprend une section décrivant certains facteurs de risques liés à la Société et à l'offre. Le Prospectus est disponible sur les sites Internet de la Société ( www.lhyfe.com ) et de l'AMF ( www.amf-france.org ), ainsi que sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 30 rue Jean Jaurès, 44000 Nantes, France.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement, ainsi qu'au chapitre 2 « Facteurs de risques » de la Note d'opération.

Retrouvez toute l'information sur l'introduction en Bourse de Lhyfe sur :

www.lhyfe-finance.com

À propos de Lhyfe

Créée en 2017 à Nantes, Lhyfe est producteur et fournisseur d'hydrogène vert renouvelable pour la mobilité et l'industrie. Son site de production et son pipeline commercial de projets devraient permettre d'accéder à l'hydrogène vert renouvelable en quantités industrielles, et d'entrer dans un modèle énergétique vertueux orienté vers un bénéfice environnemental. Elle est membre de France Hydrogène et d'Hydrogen Europe. Lhyfe a inauguré son premier site industriel de production d'hydrogène vert en septembre 2021. Elle dispose, à ce jour, d'un pipeline commercial composé de 93 projets à travers l'Europe, dont 20 en développement avancé d'ici à 2026 afin de contribuer à décarboner l'industrie et la mobilité. Par ailleurs, un programme de recherche engagé depuis 2019 devrait conduire à l'entrée en phase de test en conditions réelles du premier électrolyseur flottant au monde connecté à une éolienne flottante à la rentrée 2022.

Plus d'informations sur Lhyfe.com

