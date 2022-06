Nantes et Saint-Nazaire, FRANCE – 15 juin 2022 – 7:30 CET

Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), pionnier mondial et pure player de l'hydrogène vert renouvelable, et Chantiers de l'Atlantique, un des leaders mondiaux sur les marchés des navires hautement complexes et des installations offshore, annoncent aujourd'hui, dans le cadre du salon Seanergy dédié à l'énergie renouvelable offshore, avoir conclu un protocole d'accord pour le développement de plateformes de production d'hydrogène en mer.

Lhyfe compte parmi les acteurs les plus importants et les plus avancés au monde dans le secteur de l'hydrogène vert renouvelable. L'entreprise, qui connecte directement ses sites de production d'hydrogène vert aux énergies renouvelables pour alimenter l'industrie et les usages de la mobilité, compte déjà 93 projets d'usines en développement en Europe (plus de 4,8 GW de capacité totale installée) Une première unité industrielle a été inaugurée en septembre 2021 et 20 projets sont à un stade de développement avancé (en phases « Tender ready », « Awarded » ou « Construction »), pour une capacité totale de 380,5 MW dont l'entrée en opérations est attendue entre 2023 et 2026.

Depuis sa création, Lhyfe a engagé un programme de recherche majeur pour le développement de la production d'hydrogène vert en mer, au plus près des sources d'énergie offshore, ENR les plus abondantes, les plus puissantes, les moins intermittentes et donc les plus compétitives pour répondre à la massification de l'hydrogène vert pour des usages industriels. L'entreprise a déjà signé plusieurs partenariats en ce sens et développé plusieurs concepts offshore.



Chantiers de l'Atlantique, à travers sa Business Unit Energie Marine et Ingénierie (BUEMI), a développé une expertise reconnue dans le domaine des énergies marine renouvelables, notamment en livrant avec succès pour le compte d'énergéticiens majeurs sur le marché européen, 4 sous-stations électriques destinées à des champs éoliens offshore. Sa volonté d'être un leader de la transition énergétique a poussé Chantiers de l'Atlantique a travaillé depuis 3 ans sur la production d'hydrogène offshore notamment afin de réduire l'empreinte environnementale des sous-stations électriques conçues et fabriquées à Saint-Nazaire.



Cet accord intervient alors que Lhyfe et Chantiers de l'Atlantique travaillent depuis déjà 18 mois au co-développement d'un pilote de production d'hydrogène offshore dans le cadre du projet SEM-REV. Cette collaboration donnera lieu, en septembre 2022, à l'inauguration du premier démonstrateur de production d'hydrogène renouvelable offshore au monde, au large de Saint-Nazaire (France).



Fortes de ce premier démonstrateur, les deux entreprises ont souhaité consolider leur partenariat pour le déployer à grande échelle. Lhyfe et Chantiers de l'Atlantique vont collaborer dans le cadre de projets de production offshore d'hydrogène renouvelable, sur des parcs éoliens raccordés ou non au réseau électrique. Chantiers de l'Atlantique concevra, construira et installera les plateformes tandis que Lhyfe se chargera de concevoir et opérer les sites de production d'hydrogène renouvelable.



Cet accord vise non seulement le développement de la filière hydrogène renouvelable en mer, mais aussi dans les zones portuaires. Pour les projets offshore, les deux partenaires prévoient de développer des solutions de production d'une puissance d'au moins 100 MW, qui seront installées sur des structure fixes existantes, ou sur des fondations de type posées ou flottantes.



Pour Thomas Créach, Directeur technique de Lhyfe : « Nous sommes ravis de franchir cette nouvelle étape avec Chantiers de l'Atlantique. Grâce à la complémentarité et à la solidité de nos expertises, et forts de nos précédentes réalisations, nous sommes dès à présent en capacité de répondre aux différents appels d'offre liés à l'offshore. La production d'hydrogène vert renouvelable à très grande échelle est désormais à portée de main ! ».



Pour Frédéric Grizaud, Directeur de la Business Unit EMI, Chantiers de l'Atlantique : « La signature de cet accord est la concrétisation d'une collaboration réussie entre deux entreprises soucieuses de participer pleinement à la transition énergétique. Nous sommes désormais en capacité de proposer en France des solutions de production d'hydrogène vert pour le marché international. »

A propos de Lhyfe

Créée en 2017 à Nantes, Lhyfe est producteur et fournisseur d'hydrogène vert renouvelable pour la mobilité et l'industrie. Son site de production et son pipeline commercial de projets devraient permettre d'accéder à l'hydrogène vert renouvelable en quantités industrielles, et d'entrer dans un modèle énergétique vertueux orienté vers un bénéfice environnemental. Elle est membre de France Hydrogène et d'Hydrogen Europe. Lhyfe a inauguré son premier site industriel de production d'hydrogène vert en septembre 2021. Elle dispose, à ce jour, d'un pipeline commercial composé de 93 projets à travers l'Europe, dont 20 en développement avancé d'ici à 2026 afin de contribuer à décarboner l'industrie et la mobilité. Par ailleurs, un programme de recherche engagé depuis 2019 devrait conduire à l'entrée en phase de test en conditions réelles du premier électrolyseur flottant au monde connecté à une éolienne flottante à la rentrée 2022. Lhyfe est listée sur Euronext Paris (LHYFE – FR0014009YQ1). Pour plus d'informations, consultez le site www.lhyfe.com

Accédez au kit média de Lhyfe (dossier de presse, communiqués, visuels)

A propos de Chantiers de l'Atlantique :

Grâce à l'expertise de ses équipes et son réseau de sous-traitants, associée à un outil industriel de premier ordre, Chantiers de l'Atlantique est un leader incontournable dans les domaines de la conception, de l'intégration, des essais et de la livraison clé en main de navires de croisière, de navires militaires, de sous-stations électriques pour les parcs éoliens offshore et de services aux flottes. L'entreprise est au cœur des défis de demain, en proposant aujourd'hui des navires dont la performance environnementale dépasse les normes les plus drastiques, ainsi que des équipements pour l'éolien en mer qui en font un acteur majeur de la transition énergétique.

Pour plus d'informations, merci de contacter :



LHYFE :

Relations investisseurs

Maria PARDO SALEME, CFO

06 86 96 30 82

maria.pardosaleme@lhyfe.com



Relations presse métier

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

06 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.com



Relations presse financière

ACTUS

Manon Clairet

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr



Chantiers de l'Atlantique :

Contact Presse :

Yann Gontier

T. +33 (0) 2 51 10 90 37

yann.gontier@chantiers-atlantique.com

www.chantiers-atlantique.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x2+cksacaW7Hy2mcZpxobGmUZpqSmZOWaJeclpdraZyXa2pjymdjbp3HZnBmlWVs

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75006-lhyfe-cp-chantiers-de-l_atlantique-15062022-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews