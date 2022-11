Nantes et Saint-Nazaire (France), le 21 novembre 2022 – 7h30 CET – Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable , et Nantes Saint-Nazaire Port, quatrième grand port maritime français, ont conclu un accord de partenariat pour développer la filière hydrogène renouvelable en mer et accélérer ainsi la transition énergétique sur l'estuaire de la Loire.

Au même titre que les éoliennes en mer, l'hydrogène, qui bénéficie d'une forte dynamique soutenue par la Stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné en France, sera amené à prendre une place de plus en plus importante dans le mix énergétique français et européen.

L'entreprise Lhyfe a inauguré fin septembre, dans les bassins de Saint-Nazaire, son projet Sealhyfe, premier prototype mondial de production d'hydrogène renouvelable en mer, d'une puissance de 1 MW, et qui sera connecté à une éolienne flottante. Elle exploite déjà un site de production d'hydrogène renouvelable par électrolyse de l'eau et prévoit des sites similaires à terre partout en Europe.

Lhyfe envisage de développer et d'opérer des plateformes de production d'hydrogène renouvelable en mer sur des structures fixes existantes, ou sur des fondations de type posées ou flottantes, et accélère ses investissements en Recherche et Développement pour le développement de la production d'hydrogène renouvelable en mer, au plus près des sources d'énergie offshore. À horizon 2030-2035, l'offshore pourrait représenter une capacité installée additionnelle d'une puissance de l'ordre de 3 GW pour Lhyfe.

Nantes Saint-Nazaire Port est fortement engagé, de multiples façons, pour la transition énergétique du Grand Ouest. L'entreprise mise sur les énergies de demain et étudie les scénarios de déploiement de la filière hydrogène dans son écosystème portuaire, avec l'ambition de faire de Nantes Saint-Nazaire le premier grand port hydrogène de l'Atlantique.

Associer les expertises

Forts de leurs visions convergentes, Nantes Saint-Nazaire Port et Lhyfe ont naturellement choisi d'associer leurs efforts et expertises pour identifier, comprendre et évaluer les conditions de mise en œuvre d'une chaîne logistique associée à la production d'hydrogène offshore.

Cette collaboration doit permettre d'identifier des espaces et équipements portuaires susceptibles d'accueillir des prototypes en développement R&D et de tester les solutions innovantes. Le partenariat porte également sur l'identification des besoins industriels liés à la construction d'équipements destinés à la production massive d'hydrogène en mer et sur les infrastructures portuaires nécessaires à la production, à la mise à l'eau et à l'intégration de ces futurs équipements. Enfin, les deux parties associeront leurs réflexions autour de la question du rapatriement à terre de l'hydrogène renouvelable produit massivement en mer afin de définir les besoins industriels, logistiques nécessaires à la réception et à l'injection du gaz au sein du réseau terrestre.

Matthieu Guesné, Président - Directeur général & fondateur de Lhyfe :

« Le développement de l'hydrogène en mer est le prochain grand défi qui nous attend. Après l'intégration et l'inauguration de notre plateforme Sealhyfe dans le port de Saint-Nazaire, nous allons poursuivre notre collaboration avec ce port qui bénéficie de nombreuses expertises connexes, pour accélérer le développement des solutions qui permettront de décarboner la mobilité et l'industrie de façon massive, dans toutes les régions bénéficiant d'un littoral. »

Olivier Trétout, Président du Directoire de Nantes Saint-Nazaire Port :

« Depuis plusieurs années, la transition énergétique est une réalité sur le domaine portuaire de Nantes Saint-Nazaire. Nous sommes confrontés à des défis climatiques et énergétiques qui nécessitent d'accélérer nos actions et de trouver rapidement de nouvelles solutions. L'hydrogène vert est une filière d'avenir en laquelle nous croyons, comme beaucoup d'acteurs industriels et institutionnels du territoire. Le port de Nantes Saint-Nazaire dispose de nombreux atouts pour être un port d'accueil majeur de cette filière. Ce partenariat noué avec Lhyfe constitue une première étape indispensable dans l'identification des besoins nécessaires au déploiement à grande échelle de la production d'hydrogène renouvelable. »

A propos de Lhyfe

Lancée en 2017 à Nantes, Lhyfe est producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable pour la mobilité et l'industrie. Ses sites et son pipeline commercial de projets visent à permettre d'accéder à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et d'entrer dans un modèle énergétique vertueux orienté vers un bénéfice environnemental. La société est membre de France Hydrogène et d'Hydrogen Europe.

Lhyfe a inauguré son premier site industriel de production d'hydrogène vert renouvelable au 2nd semestre 2021. La société dispose d'un pipeline commercial représentant une capacité totale de production installée de 9,8 GW à l'horizon 2030 (données à mi-septembre 2022). Par ailleurs, le programme de développement offshore engagé depuis 2019 par la société a conduit en septembre 2022 à l'entrée en phase de test en conditions réelles du premier site pilote de production d'hydrogène renouvelable offshore au monde.

Pour plus d'informations, consultez le site www.lhyfe.com

Accédez au kit média de Lhyfe (dossier de presse et images)

A propos de Nantes Saint-Nazaire Port

Outil industriel de développement économique et aménageur, Nantes Saint-Nazaire Port travaille en partenariat avec les acteurs publics et privés du territoire à la valorisation économique et environnementale de l'estuaire de la Loire. Il constitue une interface stratégique entre terre et mer, accueillant près de 3 000 escales de navires par an, véritable plateforme logistique et industrielle internationale. L'activité du port génère 28 500 emplois au sein d'environ 730 établissements formant un complexe industrialo-portuaire (Étude Insee 2022 sur données 2018). Il est propriétaire d'un domaine de 2 722 hectares (ha), dont 1 545 ha de zones portuaires, logistiques et industrielles aménagées, et de 1 177 ha à vocation d'espaces naturels.

Engagé dans la transition énergétique et écologique, Nantes Saint-Nazaire Port soutient le développement de solutions complémentaires alternatives aux énergies fossiles. Il accompagne et facilite l'accélération de projets favorisant la production d'énergie renouvelable sur son domaine.

Plus d'informations sur www.nantes.port.fr

