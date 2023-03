Lhyfe :accuse de fortes pertes en 2022

Producteur et fournisseur d'hydrogène, Lhyfe a publié ses résultats 2022 décevants. L'EBITDA est ressorti négatif à hauteur de 17 millions d'euros contre -5 millions d'euros en 2021. La opérationnelle s'élève 19,2 millions d'euros, contre -5,7 millions d'euros en 2021. La perte nette ressort à 25,8 millions d'euros contre -8,7 millions d'euros un an plus tôt, intégrant un résultat financier de -6,6 millions d'euros, constitué des charges d'intérêt, des effets de change et de la décote comptable des obligations convertibles converties consécutivement à l'introduction en Bourse.



Son chiffre d'affaires annuel 2022 s'élève à 0,6 million d'euro contre 0,2 million d'euros auparavant.



Au 31 décembre 2022, la trésorerie disponible de la société s'établissait à 144,5 millions d'euros.

La variation de trésorerie est positive à hauteur de 94,6 millions d'euros en 2022, incluant : -15,1 millions d'euros de cash-flow opérationnel sous l'effet de la hausse des effectifs et de la structuration ; - 12,9 millions d'euros de cash-flow d'investissement et +122,6 millions d'euros de cash-flow de financement.



Consécutivement à l'introduction en Bourse et à la conversion en actions d'obligations convertibles, les capitaux propres consolidés ont été portés à 133,6 millions d'euros à fin 2022.



À horizon 2026, Lhyfe s'est fixé pour objectif une capacité installée totale qui devrait atteindre 200 MW ainsi qu'un chiffre d'affaires consolidé d'environ 200 millions d'euros et un EBITDA Groupe à l'équilibre.



À long terme, Lhyfe vise une marge d'EBITDA Groupe supérieure à 30%.