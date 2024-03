Lhyfe :anticipe un quadruplement de son chiffre d'affaires en 2024

En 2023, Lhyfe a plus que doublé son chiffre d’affaires à 1,3 million d'euros, contre 600000 euros en 2022. En revanche, son Ebitda est toujours négatif sur un an : 28,1 millions d'euros en 2023 contre -16,3 millions d'euros un an plus tôt. Le groupe affiche une perte opérationnelle courante à 34 millions d'euros, contre une perte de 18,2 millions d'euros en 2022. Il accuse une perte nette à 33,6 millions d'euros en 2023, contre une perte de 25,8 millions d'euros.



Au 31 décembre 2023, les capitaux propres consolidés du groupe s'élevaient à 102,5 millions d'euros. Le groupe a renforcé son bilan grâce aux nouveaux financements intégrant notamment un emprunt de 22 millions d'euros de maturité 5 ans et remboursable in fine.



Côté perspectives, pour 2024, Lhyfe s'attend à ce que son chiffre d'affaires soit multiplié par 4 par rapport à 2023.



Pour 2026, le groupe vise une accélération de la rentabilité avec un objectif de marge d'Ebitda porté à 10% pour un chiffre d'affaires 2026 de 100 millions d'euros.



En 2030, Lhyfe vise une marge d'Ebitda supérieure à 30%.