Lhyfe :développe une usine d'hydrogène vert en Allemagne

Aujourd'hui à 09:49 Partager

Lhyfe, entreprise mondiale de la production d'hydrogène vert renouvelable pour les transports et les applications industrielles, annonce le développement d'une usine d'hydrogène vert d'une capacité de 70 MW située à Perl, dans la Sarre (Allemagne). Le début de la construction est prévu pour le premier semestre 2027. L'unité prévoit d'injecter jusqu'à 30 tonnes d'hydrogène vert par jour dans le pipeline du réseau de transport d'hydrogène transfrontalier mosaHYc.



Les deux partenaires apportent ainsi une contribution importante à la transformation et à la pérennité du site industriel de la Sarre ainsi que de l'ensemble de la région (Sarre-Lorraine-Luxembourg).



La mise en œuvre du projet est subordonnée à l'octroi d'autorisations d'exploitation et de permis de construire, ainsi qu'à des décisions d'investissement financier.