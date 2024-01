Lhyfe :double son chiffre d'affaires annuel

Sur l'année 2023, Lhyfe a plus que doublé son chiffre d’affaires, à 1,3 milliard d'euros contre 0,6 million en 2022. Au deuxième semestre, le producteur et fournisseur européen d'hydrogène vert et renouvelable a continué d’élargir son portefeuille clients en France et a commencé également à constituer son portefeuille outre-Rhin avec les premiers clients livrés en Allemagne. A fin 2023, le pipeline commercial de Lhyfe représentait une capacité totale d’électrolyse installée de 9,9 GW (versus 9,8 GW en décembre 2023).



Lhyfe a conclu en décembre 2023 un crédit syndiqué inaugural auprès de ses partenaires bancaires pour un montant de 28 millions d'euros, qui vient renforcer ses moyens financiers afin d'accompagner son développement, diversifier ses sources de financement et renforcer son bilan. Ces financements, de maturités comprises entre 5 et 15 ans, sont une première pour un acteur pure player dans le secteur de l'hydrogène renouvelable.