Lhyfe et Deutsche Bahn coopèrent pour le développement

de trains alimentés en hydrogène vert

Construction d'une unité de production d'hydrogène vert pour le centre d'innovation de DB Energie à Tübingen.

Jusqu'à 30 tonnes d'hydrogène vert produites par an (correspondant à 1 MW de capacité d'électrolyse installée).

1 er site installé et exploité par Lhyfe en Allemagne.

Nantes (France) et Tübingen (Allemagne), 19 juin 2024 - 7h30 - Lhyfe, pionnier mondial de la production d'hydrogène vert et renouvelable, a construit un site de production d'hydrogène vert à Tübingen qu'il va exploiter pour le compte de Deutsche Bahn. Situé dans le centre d'innovation de DB Energie, filiale du groupe Deutsche Bahn, ce site a une capacité de production annuelle allant jusqu'à 30 tonnes (capacité d'électrolyse installée de 1 MW). Le site est alimenté en énergie issue du portefeuille d'électricité verte de Deutsche Bahn.

Au centre d'innovation de Tübingen, DB Energie teste de nouvelles technologies pour l'approvisionnement durable en énergie du secteur ferroviaire, notamment dans le cadre du projet

H2goesRail ». Un train à hydrogène, alimenté en hydrogène vert, sera mis en service cette année sur un itinéraire d'essai dans le Bade-Wurtemberg, entre les villes de Tübingen, Horb et Pforzheim.

Bade-Wurtemberg, entre les villes de Tübingen, Horb et Pforzheim. Ce projet démontre la viabilité économique des solutions hydrogène dans le secteur des transports et de la mobilité. Ce secteur a besoin de sources d'énergie durables et de technologies innovantes pour se décarboner. L'une de ces technologies est le train à hydrogène, qui constitue une alternative propre et efficace au train conventionnel à moteur diesel, car il n'émet pratiquement pas de CO 2 . Le projet H2goesRail est pionnier dans le domaine du transport propre de passagers et de marchandises » , déclare Luc Graré, Responsable Europe de l'est et Europe centrale chez Lhyfe .

Avec ce projet, Lhyfe consolide son expérience dans la mise en place de systèmes fonctionnant de manière autonome, et dans le couplage direct et à grande échelle d'une unité de production d'hydrogène avec une station de distribution. La mise en service d'un système complexe, avec ses nombreuses dynamiques différentes, de la production à la compression, au stockage et au ravitaillement de l'hydrogène, constitue le défi relevé par Lhyfe afin de fournir à Deutsche Bahn et à ses partenaires une installation de production d'hydrogène totalement opérationnelle, et qui permet également de tester l'intégration d'une production d'hydrogène vert au sein des installations et au cœur des processus des clients.

Lhyfe développe des solutions sur mesure dans toute l'Europe pour la construction de systèmes locaux de production et de distribution d'hydrogène vert. Le site de Tübingen est la première usine de Lhyfe en Allemagne. Un autre site de 10 MW est en cours de construction à Schwäbisch Gmünd, et produira jusqu'à 4 tonnes d'hydrogène vert par jour. Lhyfe a pour objectif de devenir un acteur majeur du secteur de la mobilité et de l'industrie par le biais de la livraison d'hydrogène vert en conteneur (bulk) en France et en Allemagne d'ici 2025. Plusieurs autres sites en Europe sont déjà en construction ou en cours d'extension. Lhyfe opère son premier site d'hydrogène vert en France depuis le 2nd semestre 2021, et deux autres sites ont été ouverts en France en 2023.