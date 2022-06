Lhyfe :fait des affaires avec Chantiers de l'Atlantique, le titre monte

Lhyfe, spécialiste français de l'hydrogène vert renouvelable gagne 2,3% à 7,98 euros. Le groupe introduit en Bourse à 8,45 euros le mois dernier, et les Chantiers de l'Atlantique ont conclu un protocole d'accord pour le développement de plateformes de production d'hydrogène en mer. Cet accord vise non seulement le développement de la filière hydrogène renouvelable en mer, mais aussi dans les zones portuaires.



Pour les projets offshore, les deux partenaires prévoient de développer des solutions de production d'une puissance d'au moins 100 MW, qui seront installées sur des structure fixes existantes, ou sur des fondations de type posées ou flottantes.



Chantiers de l'Atlantique concevra, construira et installera les plateformes tandis que Lhyfe se chargera de concevoir et opérer les sites de production d'hydrogène renouvelable.



Cet accord intervient alors que Lhyfe et Chantiers de l'Atlantique travaillent depuis déjà 18 mois au co-développement d'un pilote de production d'hydrogène offshore dans le cadre du projet SEM-REV.



Cette collaboration donnera lieu, en septembre 2022, à l'inauguration du premier démonstrateur de production d'hydrogène renouvelable offshore au monde, au large de Saint-Nazaire (France).



L'entreprise, qui connecte directement ses sites de production d'hydrogène vert aux énergies renouvelables pour alimenter l'industrie et les usages de la mobilité, compte déjà 93 projets d'usines en développement en Europe (plus de 4,8 GW de capacité totale installée).