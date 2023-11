Lhyfe :noue un partenariat avec Copenhagen Infrastructure Partners et Flexens

Le 02 novembre 2023 à 08:34 Partager

Lhyfe, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) et Flexens s'associent afin de développer et construire une solution intégrée ambitieuse d'îlot énergétique autour de l'éolien offshore à grande échelle, de production d'hydrogène vert et d'autres activités créatrices de valeur ancrées localement sur les îles Åland (Finlande). Nommant leur projet Åland Energy Island, leur but est de développer une production d'hydrogène intégrée à l'installation d'éoliennes en mer d'une puissance de plusieurs gigawatts, pour une utilisation à la fois sur les Åland et plus largement dans cette région d'Europe.



Ce projet soutiendrait ainsi les objectifs des îles d'Åland et de l'Union européenne en matière d'indépendance énergétique et de décarbonation.



L'intégration de l'énergie éolienne en mer et de la production d'hydrogène vert offrira aux îles Åland une voie d'accès au marché pour les ressources éoliennes inexploitées qui les entourent, ce qui fera des îles Åland un acteur clé de la transition écologique pour l'ensemble de la région.



La configuration exacte du projet d'îlot énergétique d'Åland sera déterminée en étroite collaboration avec les autorités locales et d'autres parties prenantes locales afin de maximiser les avantages écologiques et économiques pour les îles Åland.