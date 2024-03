Lhyfe : objectif, accélérer vers la rentabilité

Lhyfe a dévoilé hier soir des résultats annuels 2023 marqués par l'annonce d'un renforcement de son modèle économique, avec l'objectif de favoriser sa rentabilité.



Le producteur d'hydrogène vert, dont le chiffre d'affaires a doublé pour atteindre 1,3 million d'euros l'an dernier, a dévoilé une nouvelle trajectoire axée sur l'accélération de sa rentabilité.



Avec l'ajout d'une nouvelle source de revenus basée sur le développement et la gestion d'actifs, avec des projets financés avec un ou plusieurs partenaires, l'entreprise explique qu'elle entend générer rapidement des revenus de développement et dégager une rentabilité résiliente à long terme, issue de la gestion d'actifs.



Le groupe nantais indique ainsi viser un chiffre d'affaires 2024 multiplié par quatre par rapport à 2023.



A horizon 2026, il dit viser une marge opérationnelle (Ebitda) portée à 10% pour un chiffre d'affaires 100 millions d'euros.



Son objectif de marge d'Ebitda pour 2030 est supérieur à 30%, assorti d'un objectif 2030 de 3 GW d'actifs sous gestion, dont environ 20% portés par l'entreprise.



'La valorisation reste difficile à appréhender compte tenu du plan de développement de la société sur marché dont l'écosystème tarde à se mettre en place', estiment toutefois les analystes d'Oddo BHF, dont l'objectif de cours est ramené de 5,5 à 4,5 euros.



Ils maintiennent leur opinion 'neutre' sur la valeur.



