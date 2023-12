Lhyfe : obtient 28 ME pour financer son développement

Lhyfe annonce ce soir avoir conclu un ensemble de financements auprès de ses partenaires bancaires pour un montant de 28 ME.



Ces financements sont constitués d'un crédit bancaire syndiqué vert d'un montant de 22,2 ME, indexé sur Euribor, d'une maturité de 5 ans avec un remboursement in fine, ainsi que de deux lignes de financement d'un montant total de 5,8 ME à taux fixe octroyées par Bpifrance, de maturité 8 et 15 ans.



'Ces financements témoignent de la confiance et du soutien accordés à Lhyfe par ses partenaires bancaires, ainsi qu'à sa stratégie de déploiement industriel', assure la société.



D'ici à 2025, Lhyfe vise notamment de devenir, d'ici 2025, un acteur majeur dans la mobilité en France et en Allemagne.



'Avec deux nouveaux sites inaugurés ce mois-ci en France, ayant chacun une capacité maximum de production de 2 tonnes d'hydrogène vert par jour, et la construction en cours de cinq autres unités de production principalement en France et en Allemagne, le scale-up industriel est en cours', ajoute Lhyfe.



