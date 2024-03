Lhyfe :obtient une subvention de l’Etat français

Lhyfe, producteur d'hydrogène vert et renouvelable, a reçu la confirmation du soutien financier de l'État français, via une subvention pouvant aller jusqu'à 149 millions d'euros, pour la construction d'une usine de production d'hydrogène vert d'une capacité d'électrolyse installée de 100 MW près du Havre. Ce projet, porté par Lhyfe depuis plus de deux ans, a été validé par la Commission européenne dans le cadre de la troisième vague de PIIEC (Projets Importants d'Intérêt Européen Commun) sur l'hydrogène.



Avec ce projet, Lhyfe entend produire jusqu'à 34 tonnes d'hydrogène vert/jour à proximité du Grand Canal du Havre, l'une des plus grandes zones industrialo-portuaires d'Europe.



Le site est situé près de l'usine Yara du Havre, dont la feuille de route de décarbonation intègre l'utilisation d'hydrogène vert. Yara est intéressé par le projet de Lhyfe et le soutient, et étudiera avec Lhyfe toutes les collaborations possibles afin de décarboner son processus industriel.



Le site de production de Lhyfe, qui serait localisé sur une emprise foncière de 2,8 hectares à Gonfreville-l'Orcher, devrait voir le jour dès 2028.