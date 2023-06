Lhyfe partenaire du projet Hy'Touraine

Lhyfe, l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, annonce son engagement dans le cadre du projet Hy'Touraine, premier écosystème public-privé local et complet autour de l'hydrogène renouvelable. Fondé par quatre collectivités publiques tourangelles et STMicroelectronics Tours, ce projet (au service de la décarbonation de la mobilité lourde et de l'industrie) comporte la construction, par Lhyfe, du site de production d'hydrogène vert et renouvelable, tandis que Teréga Solutions opèrera les infrastructures de distribution.



Le projet Hy'Touraine, soutenu par l'ADEME à hauteur de 3,4 millions d'euros pour le déploiement progressif des infrastructures, vise à produire jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène renouvelable par jour.



La zone d'activité Isoparc à Sorigny a été retenue pour l'implantation de la future usine de production d'hydrogène renouvelable. Le site accueillera la première unité de production d'hydrogène alimentée par des énergies renouvelables fournies ou produites par le SIEIL (Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre et Loire) et EnER Centre Val de Loire.



L'utilisation de cet hydrogène renouvelable produit localement pourrait accompagner le développement industriel de STMicroelectronics Tours sur la technologie GaN (nitrure de gallium) qui nécessite l'utilisation d'hydrogène pour sa production et contribuerait ainsi à l'ambition du Groupe STMicroelectronics d'atteindre la neutralité carbone dès 2027.