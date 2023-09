Lhyfe : partenariat avec Exogen Hydrogen Solutions

Lhyfe annonce avoir signé avec Exogen Hydrogen Solutions un protocole d'accord pour créer une offre combinée de solutions complètes de décarbonation alimentées par de l'hydrogène vert et destinées à la production de vapeur industrielle, de chauffage urbain et à la mobilité.



Par un accord commercial, les deux partenaires feront la promotion de leurs solutions et services respectifs au profit de clients potentiels en Europe qui cherchent à dégager des synergies industrielles à partir de solutions intégrées de décarbonation.



