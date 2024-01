Lhyfe : partenariat avec Source Galileo

Lhyfe annonce avoir conclu un protocole d'accord avec Source Galileo, développeur européen d'énergie renouvelable, en vue de développer des unités de production d'hydrogène vert et renouvelable au Royaume-Uni et en Irlande.



Dans le cadre de cet accord, ils associeront leurs expertises pour produire et fournir de l'hydrogène vert et renouvelable à une large variété de clients dans l'industrie et le transport, et ainsi contribuer à la décarbonation de leurs activités.



Lhyfe et Source Galileo déploieront des sites de production au Royaume-Uni, où plusieurs projets sont déjà en cours. Les deux entreprises étudient également les possibilités de développer des projets en Irlande.



Dans un premier temps, elles utiliseront l'électricité provenant de sources renouvelables terrestres. A plus long terme, elles pourraient exploiter le potentiel éolien en mer du Royaume-Uni et de l'Irlande.



