Lhyfe planifie la construction d'une usine de production d'hydrogène vert dans le port de Duisbourg

Lhyfe, l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, et duisport (société propriétaire et en charge de la gestion du port de Duisbourg - le plus grand port intérieur du monde) étudient la faisabilité de construire la première usine de production d'hydrogène par électrolyse dans le port de Duisbourg.



La Duisburger Verkehrs- und Versorgungsgesellschaft (DVV - Régie de transport et d'approvisionnement de Duisbourg), la Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD - Entreprise publique de nettoyage, de collecte et de traitement des déchets) et la Duisburg Gateway Terminal (DGT - Terminal portuaire de la ville de Duisbourg) utiliseraient l'hydrogène directement pour un usage local. À cette fin, tous les partenaires concernés ont signé une déclaration d'intention.





Afin de soutenir l'économie locale dans sa transition vers des sources d'énergie climatiquement neutres et décarboner la mobilité, les partenaires du projet, futurs acheteurs de l'hydrogène vert et renouvelable, travaillent depuis plusieurs mois en étroite collaboration.



La DVV a l'intention d'utiliser cette source d'énergie durable pour ses bus à hydrogène, WBD pour ses véhicules de ramassage des ordures ménagères et duisport pour sa logistique interne et le fonctionnement du terminal portuaire.



Dans un premier temps, Lhyfe réalisera l'étude de faisabilité. L'unité de production d'hydrogène, d'une capacité maximale de 20 MW, dont la construction serait envisagée sur un terrain foncier appartenant à Duisburger Hafen AG (Port de Duisbourg), pourrait être mise en service à horizon mi-2025.