Lhyfe : projet dans l'hydrogène vert avec Centrica

Lhyfe a annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord avec le distributeur britannique d'énergie Centrica en vue d'ouvrir la voie à un site pilote de production d'hydrogène vert en mer.



Les deux groupes ont convenu d'étudier la possibilité de développer conjointement une site pilote dédié à la production hydrogène vert renouvelable offshore dans le sud de la mer du Nord, une première dans le pays.



Le projet vise à associer l'expertise de Lhyfe en matière de production d'hydrogène vert renouvelable et l'expérience de Centrica en matière de stockage de gaz et d'infrastructure.



L'idée est de prouver qu'un système de production, de stockage et de distribution d'hydrogène de bout en bout est possible dans le pays.



Les deux entreprises vont également étudier la possibilité d'un partenariat supplémentaire pour déployer la technologie à une plus grande échelle parallèlement à la production d'électricité éolienne offshore.



Cette annonce intervient alors que le gouvernement britannique a doublé son objectif de production d'hydrogène bas carbone, le faisant passer de 5 GW à 10 GW d'ici à 2030, dont au moins la moitié en provenance de l'hydrogène vert.



