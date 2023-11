Lhyfe : retour à quai de la plateforme Sealhyfe

Le 24 novembre 2023 à 12:36 Partager

Lhyfe a annoncé vendredi le retour à quai de 'Sealhyfe', sa plateforme pilote de production d'hydrogène offshore, après avoir atteint l'ensemble des objectifs qui avaient été fixés lors de son lancement.



En test depuis septembre 2022, à quai puis en mer, le projet a permis d'emmagasiner des millions de données liées à la production d'hydrogène vert en mer et a permis d'expérimenter les conditions opérationnelles de l'offshore, explique le groupe.



Ce pilote - le premier au monde - avait pour mission de démontrer la faisabilité technique d'un tel projet, et de permettre à Lhyfe de disposer de l'expérience opérationnelle nécessaire pour passer rapidement à l'échelle.



Ces résultats seront particulièrement exploités dans le cadre de l'étape 2 de son développement de production d'hydrogène en mer, le projet européen 'Hope' que le groupe français coordonne au sein d'un consortium de neuf partenaires.



Au moment de sa commercialisation, prévue à horizon 2026, ce projet d'une envergure inédite (10 MW) produira jusqu'à quatre tonnes par jour d'hydrogène vert en mer, qui sera exporté à terre par pipeline, compressé et distribué aux clients.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.