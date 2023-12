Lhyfe : vers la production d'hydrogène en Occitanie

Lhyfe annonce l'inauguration de son site Lhyfe Occitanie, avec l'AREC Occitanie (Agence Régionale de l'Energie et du Climat).



Ce site de production d'hydrogène vert et renouvelable constituera l'un des leviers de la Région pour atteindre ses objectifs dans le cadre du projet 'Corridor H2 Occitanie' visant à décarboner le transport de marchandises et de passagers.



Situé dans la Zone d'Activités du Triangle de la commune de Bessières, à quelques dizaines de kilomètres de Toulouse, le site produira jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène vert et renouvelable par jour (soit une capacité de production par électrolyse de 5 MW).



Le site de production Lhyfe Occitanie est détenu à 80 % par la société Lhyfe et à 20 % par l'AREC Occitanie.



Sa mise en service commerciale débutera au 1er semestre 2024.





