Li Auto Inc. : Pas de retournement en vue

Cours d'entrée : 33.63$ | Objectif : 39.9$ | Stop : 27.3$ | Potentiel : 18.64% Li Auto Inc. dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 39.9 $. Synthèse Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Sous-secteur Véhicules électriques Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. LI AUTO INC. 4.77% 35 052 TESLA, INC. -18.19% 902 972 NIO INC. -36.17% 33 413 RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. -65.60% 32 126 LUCID GROUP, INC. -52.56% 30 194 XPENG INC. -53.65% 20 080 NIKOLA CORPORATION -18.44% 3 489 FISKER INC. -35.35% 3 023 - PROTERRA INC. -26.61% 1 459 ARRIVAL -77.63% 1 059 CANOO INC. -52.07% 997

Données financières CNY USD EUR CA 2022 53 461 M 7 906 M 7 785 M Résultat net 2022 -513 M -75,9 M -74,7 M Tréso. nette 2022 25 951 M 3 838 M 3 779 M PER 2022 -352x Rendement 2022 - Capitalisation 237 Mrd 35 052 M 34 512 M VE / CA 2022 3,95x VE / CA 2023 2,06x Nbr Employés 11 901 Flottant 76,0% Prochain événement sur LI AUTO INC. 29/08/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 23 Dernier Cours de Clôture 33,63 $ Objectif de cours Moyen 45,74 $ Ecart / Objectif Moyen 36,0% Dirigeants et Administrateurs Xiang Li Chairman & Chief Executive Officer Ya Nan Shen President & Executive Director Tie Li Chief Financial Officer & Executive Director Dong Hui Ma Chief Engineer Hong Qiang Zhao Independent Non-Executive Director