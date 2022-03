Li Auto Inc. : China International Capital optimiste sur le dossier

Données financières CNY USD EUR CA 2021 26 579 M 4 171 M 3 791 M Résultat net 2021 -720 M -113 M -103 M Tréso. nette 2021 18 936 M 2 972 M 2 701 M PER 2021 -278x Rendement 2021 - Capitalisation 177 Mrd 27 721 M 25 196 M VE / CA 2021 5,93x VE / CA 2022 2,97x Nbr Employés 11 901 Flottant 10,5% Graphique LI AUTO INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique LI AUTO INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Clôture 27,28 $ Objectif de cours Moyen 44,47 $ Ecart / Objectif Moyen 63,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Xiang Li Chairman & Chief Executive Officer Ya Nan Shen President & Executive Director Tie Li Chief Financial Officer & Executive Director Dong Hui Ma Chief Engineer Hong Qiang Zhao Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) LI AUTO INC. -15.02% 27 721 TESLA, INC. -5.46% 1 032 588 LUCID GROUP, INC. -31.93% 42 819 NIO INC. -30.97% 36 097 XPENG INC. -42.22% 24 905 NIKOLA CORPORATION -7.40% 3 816