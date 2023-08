Un appel patriotique lancé par le plus grand constructeur automobile chinois pour rassembler l'industrie et "démolir les vieilles légendes" du marché mondial est devenu viral, suscitant à la fois des éloges et une réprimande de la part d'un rival.

BYD a profité d'un événement organisé cette semaine pour marquer une étape importante de la production pour célébrer un objectif plus important : l'émergence de la Chine en tant que puissance mondiale de la construction automobile.

"Je crois que le temps des marques chinoises est venu", a déclaré Wang Chuanfu, fondateur et président de BYD, lors de l'événement, devant une image représentant les logos de 12 grands constructeurs automobiles chinois.

"Les 1,4 milliard de Chinois ont un besoin émotionnel de voir une marque chinoise devenir mondiale.

L'appel de BYD - le plus proche rival de Tesla dans la course mondiale aux ventes de véhicules électriques - a été largement salué et a mis en évidence le fait que les constructeurs automobiles chinois sont déchirés par la concurrence à l'intérieur du pays et qu'ils sont à la recherche de croissance à l'étranger.

Les constructeurs automobiles chinois sont engagés dans une guerre des prix acharnée qui a été lancée par Tesla en janvier et qui ne montre aucun signe d'apaisement. Ils sont également tous en concurrence sur les mêmes marchés mondiaux, où ils sont confrontés à la méfiance des consommateurs et parfois à des obstacles réglementaires.

Lors de son événement de mercredi, BYD a diffusé une vidéo retraçant la création d'une douzaine de rivaux, du constructeur automobile public FAW Group en 1956 aux startups commerciales Xpeng, Nio et Li Auto au cours de la dernière décennie.

La vidéo montre des images historiques, des vues panoramiques et des voitures chargées pour l'exportation. "Nos histoires sont différentes les unes des autres, mais elles vont dans le même sens", déclare le narrateur, en faisant référence aux marchés étrangers : Il n'y a pas de distinction entre "vous" et "moi".

Le film se termine par un appel aux constructeurs automobiles chinois à "démolir les vieilles légendes et à créer de nouvelles marques de classe mondiale", sous le slogan "Chinese Autos".

"FAIRE FACE À LA RÉALITÉ DE LA CONCURRENCE

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux chinois. Des cadres des rivaux de BYD ont publié des notes d'appréciation. "Je suis fier de l'industrie automobile chinoise", a déclaré William Li, PDG de Nio, sur Weibo. "Nous devrions nous inspirer de la réussite de BYD.

"Saluez BYD !", a déclaré Li Xiang, PDG de Li Auto, qui a reposté la vidéo de BYD. "Applaudissons tous les participants à l'ère des nouvelles énergies !

D'autres constructeurs automobiles ont averti que le message pourrait soulever des risques réglementaires pour les marques chinoises à l'étranger, notamment en Europe, où les exportations chinoises de véhicules électriques font l'objet d'un examen antidumping potentiel.

Un cadre supérieur de la société chinoise Great Wall Motor a répliqué que les constructeurs automobiles chinois devaient accepter la "réalité de la concurrence".

"À un moment aussi critique, comment les constructeurs automobiles chinois peuvent-ils être ensemble ? Wang Yuanli, directeur de la technologie de Great Wall Motor, a publié un message sur son compte Weibo vendredi. "Si nous parlons seulement d'être ensemble mais que nous gardons notre amertume dans nos cœurs, il vaudrait mieux que nous nous battions d'abord."

M. Wang a déclaré plus tard qu'il citait un rédacteur en chef de la revue chinoise Auto Business Review.

En juillet, le groupe industriel représentant les constructeurs automobiles chinois est revenu sur l'engagement pris par 16 constructeurs, dont BYD, d'éviter les "prix anormaux". L'association chinoise des constructeurs automobiles a déclaré qu'elle reconnaissait que l'accord avait violé la loi antitrust chinoise.

En mai, Great Wall a déclaré avoir déposé un rapport auprès des autorités de régulation chinoises contre BYD, affirmant que deux des modèles hybrides les plus vendus ne répondaient pas aux normes d'émission. BYD a rejeté cette allégation et a déclaré qu'elle pourrait intenter une action en justice.

BYD a renforcé sa position de leader sur le marché chinois des nouvelles énergies, qui comprend les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules électriques, avec une part de 37 % au cours des sept premiers mois, contre 29 % un an plus tôt. Elle a également dépassé la marque Volkswagen, leader historique des ventes en Chine, en termes de ventes totales. (Reportage de Zhang Yan et Brenda Goh, édition de Kevin Krolicki et Miral Fahmy)