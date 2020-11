Données financières CNY USD EUR CA 2020 8 804 M 1 314 M 1 130 M Résultat net 2020 -742 M -111 M -95,3 M Tréso. nette 2020 13 650 M 2 038 M 1 752 M PER 2020 -99,3x Rendement 2020 - Capitalisation 113 Mrd 16 869 M 14 492 M VE / CA 2020 11,3x VE / CA 2021 6,09x Nbr Employés 2 628 Flottant 0,00% Graphique LI AUTO INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique LI AUTO INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 21,63 $ Dernier Cours de Cloture 20,17 $ Ecart / Objectif Haut 28,9% Ecart / Objectif Moyen 7,23% Ecart / Objectif Bas -20,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Xiang Li Chairman & Chief Executive Officer Ya Nan Shen President & Director Tie Li Chief Financial Officer & Director Ma Donghui Chief Engineer Kai Wang Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) LI AUTO INC. 0.00% 16 869 FORD OTOMOTIV SANAYI AS --.--% 452 295 TESLA, INC. 363.80% 367 823 TOYOTA MOTOR CORPORATION -11.81% 181 881 VOLKSWAGEN AG -29.02% 76 005 BYD COMPANY LIMITED 296.65% 61 495