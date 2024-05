Li Auto Inc est une société principalement engagée dans la conception, le développement, la fabrication et la vente de véhicules électriques intelligents. Ses principaux produits sont les suivants : Li MEGA, un véhicule électrique à batterie haute tension ; Li L9, un véhicule utilitaire sport (SUV) familial à six places ; Li L8, un SUV familial à six places ; Li L7, un SUV familial à cinq places. L'entreprise fournit également des services à valeur ajoutée, tels que l'entretien régulier payant du véhicule, la prise en charge et la livraison gratuites du véhicule, un plan de données à haut débit illimité, des remises sur les offres de services et de produits, l'installation de bornes de recharge et des services de connexion à l'internet pour les véhicules.

Secteur Fabricants de voitures et camions