Li-Cycle Holdings Corp. est une société canadienne qui se consacre au recyclage des batteries lithium-ion. La société fournit des solutions centrées sur le client pour chacun des besoins de recyclage des batteries de ses clients. Elle offre à ses clients un lieu pour la destruction sécurisée des matériaux contenant des informations de conception sensibles du point de vue de la propriété intellectuelle, telles que les batteries de recherche et développement (R&D) et les matériaux de batterie. Ses technologies Spoke & Hub utilisent une combinaison de réduction mécanique de la taille et de récupération hydrométallurgique des ressources spécialement conçue pour le recyclage des batteries lithium-ion. Le processus de recyclage et de récupération des ressources Spoke & Hub de la société est conçu pour traiter les déchets de fabrication des batteries et les batteries en fin de vie afin de produire de la masse noire et d'autres produits intermédiaires, et pour traiter la masse noire afin de produire des matériaux essentiels pour les batteries, notamment le sulfate de nickel, le sulfate de cobalt et le carbonate de lithium, au niveau de ses Hubs.

Secteur Services et équipements environnementaux