Li Ning Company Limited : Bon timing pour accompagner la tendance 14/07/2021 | 08:25 Jordan Dufee 14/07/2021 | 08:25 achat En cours

Cours d'entrée : 89.55HKD | Objectif : 110HKD | Stop : 79HKD | Potentiel : 22.84% La tendance de fond est haussière pour Li Ning Company Limited et le timing opportun pour revenir sur le titre. On anticipera ainsi une relance de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 110 HKD. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 67.87 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Habillement et accessoires - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. LI NING COMPANY LIMITED 68.01% 26 379 LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VU.. 31.28% 405 380 LULULEMON ATHLETICA INC. 6.53% 47 336 V.F. CORPORATION -4.26% 32 518 MONCLER S.P.A. 14.24% 18 481 LEVI STRAUSS & CO. 42.93% 10 958 UNDER ARMOUR, INC. 20.27% 9 306 RALPH LAUREN CORPORATION 11.53% 8 906 PVH CORP. 11.48% 7 915 GILDAN ACTIVEWEAR INC. 23.52% 7 232 BOSIDENG INTERNATIONAL HOLD.. 33.92% 7 187

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières CNY USD EUR CA 2021 20 204 M 3 121 M 2 648 M Résultat net 2021 3 208 M 495 M 420 M Tréso. nette 2021 8 948 M 1 382 M 1 173 M PER 2021 57,9x Rendement 2021 0,52% Capitalisation 185 Mrd 28 589 M 24 239 M VE / CA 2021 8,71x VE / CA 2022 7,08x Nbr Employés 3 625 Flottant 89,0% Prochain événement sur LI NING COMPANY LIMITED 12/08/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 32 Dernier Cours de Cloture 74,59 CNY Objectif de cours Moyen 76,26 CNY Ecart / Objectif Moyen 2,24% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Ning Li Executive Chairman & Co-Chief Executive Officer Takeshi Kosaka Co-Chief Executive Officer & Executive Director Wah Fung Tsang Chief Financial Officer Can Yu He GM-Apparel Research & Development Jian Guang Xu GM-Footwear Research & Development