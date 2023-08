Li Ning Company Limited est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements, de chaussures et d'équipements de sport. Le groupe propose des produits sous marque propre (LI-NING) et sous marques de licences (Double Happiness, AIGLE, Danskin, Kason et Lotto). Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - vêtements (52,4%) : T-shirts, polos, sweatshirts, shorts, survêtements, maillots, etc. ; - chaussures (42,1%) : tennis de basket, de badminton, de course, de marche, etc. ; - équipements et accessoires (5,5%) : notamment casquettes, chaussettes et raquettes de badminton. La commercialisation des produits est assurée essentiellement par des distributeurs franchisés (48,1% du CA), via Internet (28,4%) et au travers de la vente directe (17,8%). A fin 2021, Li Ning Company Limited dispose de 7 137 points de vente (dont 4 770 franchisés) implantés en Chine. 98,7% du CA est réalisé en Chine.

Secteur Habillement et accessoires