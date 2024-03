L'entrepreneur milliardaire chinois et champion olympique Li Ning envisage de retirer sa société éponyme de sportswear de la cote de la Bourse de Hong Kong, selon plusieurs sources concordantes obtenues par l'Agence Reuters.

Li Ning a gagné 8% à Hong Kong ce matin, après des rumeurs de sortie de la cote. Les entreprises chinoises sont confrontées à des cours de bourse en berne, propices à des réflexions sur leur stratégie capitalistique. Le gymnaste vedette qui a créé et donné son nom à la société, Li, envisagerait de mener un consortium pour racheter les actions du groupe, dont la capitalisation boursière atteignait 52,85 milliards de dollars de Hong Kong (6,8 milliards de dollars américains) avant l'annonce.

Plusieurs fonds sur les rangs

Li, âgé de 61 ans, a fondé la société Li Ning quelques années après avoir pris sa retraite d'une carrière de gymnaste couronnée de succès en 1988. Il détient un peu plus de 10% de l'entreprise, selon le rapport semestriel de 2023. Plusieurs fonds d'investissement privés d'envergure mondiale et régionale, dont TPG, PAG et Hillhouse Investment, ont été sollicités pour leur intérêt à participer en tant qu'investisseurs, ont précisé deux des sources

Les discussions pour privatiser Li Ning Co, qui a fait ses débuts à la Bourse de Hong Kong en 2004, n'en sont qu'à leurs prémices et les détails de l'accord n'ont pas encore été finalisés. Les protagonistes présumés n'ont rien souhaité dire.

-50% en trois ans

Les marchés boursiers de Hong Kong et de Chine continentale ont plongé au cours de l'année écoulée en raison du ralentissement économique du pays, de l'absence de politiques de relance et des tensions géopolitiques. L'indice Hang Seng souffre depuis plusieurs années de la comparaison avec les autres grandes places mondiales. Li estime que sa société est sous-évaluée et viserait une prime substantielle par rapport à son cours actuel en cas d'offre publique d'achat, ont indiqué les sources. Li Ning Co a été l'une des grosses capitalisations chinoises les plus chahutée sur un an (-68%). Le titre a perdu la moitié de sa valeur en trois ans, même s'il a plus que triplé depuis dix ans. Le rival Anta Sports affiche un meilleur parcours, notamment sur la période récente.

Li était considéré comme le "prince de la gymnastique" de Chine après avoir remporté six des sept médailles d'or lors de la Coupe du Monde de Gymnastique de 1982, et a continué sur sa lancée en remportant six médailles aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984.