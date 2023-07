LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd, anciennement Hemp Industrial Investment CO.,LTD. est une société chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de produits optiques et optoélectroniques. Les principaux produits de la société comprennent des lentilles d'appareil photo, des lentilles optiques, des modules d'appareil photo, des produits intégrés d'écran tactile, des produits de circuit intégré et des écrans, entre autres. Les produits de la Société sont utilisés dans les terminaux intelligents et les équipements portables, tels que les téléphones intelligents, les tablettes, les caméras sportives, la conduite intelligente et la réalité virtuelle (VR)/réalité augmentée (AR). La société distribue ses produits sur les marchés nationaux et les marchés étrangers.

Secteur Equipements et pièces électroniques