Liaoning He Eye Hospital Group Co Ltd est une société chinoise dont l'activité principale consiste à fournir des services de diagnostic et de traitement spécialisés en ophtalmologie ainsi que des services d'optométrie pour les patients souffrant de maladies oculaires. La société opère dans deux secteurs. Le segment des services de diagnostic et de traitement fournit des services de diagnostic et de traitement de la cataracte, des services de diagnostic et de traitement des erreurs de réfraction, des services de diagnostic et de traitement vitréo-rétinien, des services de diagnostic et de traitement du glaucome, d'autres services de diagnostic et de traitement, ainsi que des traitements non chirurgicaux. Le segment des services d'optométrie propose des services d'évaluation de la santé oculaire, d'optométrie et de correction optique des erreurs de réfraction, entre autres. La société exerce ses activités sur le marché national.

Secteur Installations et services en soins de santé