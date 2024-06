Liberta Co., Ltd. lance au Japon la "série alpha", une version améliorée des vêtements rafraîchissants FREEZE TECH, combinant le tissu composé du premier matériau de contrôle de la température à base de polymère solide, Comformer (R), de Sumitomo Chemical Co., Ltd. et la technologie de pointe Cool Touch Printing d'Utax Co., Ltd. (ci-après "Utax"). Les ventes devraient commencer à la fin du mois de juin 2024, et les ventes sur les marchés étrangers suivront. Depuis l'annonce du 21 mai 2024, il s'agit de la seule résine d'oléfine disponible dans le commerce, d'après les recherches effectuées par Sumitomo Chemical.

Technologie innovante de sensation de fraîcheur : tissu doté de fonctions de contrôle de la température qui s'activent d'elles-mêmes. La série alpha, créée grâce à la collaboration entre Liberta, Sumitomo Chemical et Utax, est un produit qui se concentre sur le seuil de confort à l'intérieur des vêtements. Les sensations thermiques, telles que le chaud ou le froid, et les sensations d'humidité, telles que l'étouffement ou la sécheresse, sont étroitement liées à la température, à l'humidité et au courant d'air à l'intérieur du vêtement.

La stimulation que les récepteurs sensoriels humains perçoivent est la température et l'humidité, et le seuil de confort à l'intérieur du vêtement est considéré comme étant une température de 32 plus ou moins 1C (89,6 plus ou moins 1,8F), une humidité de 50 plus ou moins 10% HR, et un flux d'air de 25 plus ou moins 10cm/sec. La combinaison de la fibre Comformer (R) de Sumitomo Chemical, un matériau régulateur de température, et de la technologie d'impression Cool Touch d'Utax a permis de créer des vêtements qui s'approchent de ce seuil de confort. Le trio a réuni les technologies et l'expertise de chaque entreprise pour offrir non seulement une sensation de fraîcheur, mais aussi un véritable confort dont le corps humain a vraiment besoin.