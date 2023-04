Les actions de Libertine Holdings chutent à la suite de l'abaissement des prévisions de chiffre d'affaires annuel

(Alliance News) - Libertine Holdings PLC a fait état mardi d'un retard dans la livraison d'étapes de développement, ce qui l'a conduit à revoir à la baisse ses prévisions de revenus pour l'exercice financier qui s'est achevé vendredi.

Les actions de Libertine Holdings ont chuté de 32% à 12,65 pence chacune mardi matin à Londres.

Le fournisseur de solutions de plateformes technologiques basé à Sheffield, en Angleterre, a déclaré qu'il continuait à travailler sur l'intégration de sa technologie de générateur linéaire électrique avec Hyliion Holdings Corp, et qu'il développait sa plateforme technologique par le biais d'opérations financées par des subventions avec le ministère britannique des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle.

Libertine a déclaré qu'elle s'attend maintenant à ce que les revenus de l'exercice 2023 soient inférieurs de 200 000 à 400 000 livres sterling aux prévisions actuelles, et prévoit des rentrées de fonds d'environ 800 000 livres sterling au cours du premier trimestre de l'exercice 2024.

En août dernier, la société a annoncé un chiffre d'affaires de 824 000 GBP pour l'exercice 2022, contre seulement 32 000 GBP l'année précédente.

Le directeur général Sam Cockerill a déclaré : "Nous avons réalisé de bons progrès techniques et commerciaux au cours de l'année, mais le temps nécessaire à la réalisation de nos projets commerciaux et financés par des subventions a été plus long que prévu. L'intérêt commercial pour notre technologie de décarbonisation des véhicules lourds et de distribution d'énergie reste fort, comme en témoignent les annonces faites au cours de la période. Notre position de financement devrait être améliorée par des rentrées de fonds au premier trimestre 2023/24 et nous avons aligné nos plans d'investissement technologique et de mise à l'échelle opérationnelle sur le rythme de nos progrès commerciaux."

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.