Libertine Holdings PLC - développeur de technologies de générateurs linéaires basé à Sheffield, en Angleterre - a reçu des offres d'investissement indicatives, non contraignantes et conditionnelles de 1,0 million de livres sterling chacune, à 2,10 pence par action, de la part de deux investisseurs basés en Inde et aux Émirats arabes unis. La proposition offre 95,2 millions d'actions aux investisseurs, soit environ 41 % du capital social total.

L'investissement proposé est soumis à un processus de diligence raisonnable de la part de toutes les parties. L'entreprise disposerait de fonds suffisants jusqu'en juin 2025, mais pourrait continuer à rechercher des fonds supplémentaires, car elle ne prévoit pas d'atteindre le seuil de rentabilité avant cette date. Un investissement réalisé permettra de soutenir les opérations jusqu'en décembre 2024.

Met fin séparément à son processus de vente formel, aucune offre de reprise complète n'ayant été faite à ce jour. Si aucun investissement n'est réalisé d'ici la mi-juin, la société pourrait se retirer de l'AIM et se réenregistrer en tant que société à responsabilité limitée afin de procéder à une liquidation solvable avant la sortie de trésorerie prévue pour la mi-juillet.

Cours actuel de l'action : 1,52 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 80%

