(Alliance News) - Libertine Holdings PLC a déclaré lundi avoir conclu un accord de partenariat avec LHP Engineering Solution LLC.

Les actions de Libertine ont chuté de 9,7 % à 3,84 pence chacune à Londres lundi matin.

Le fournisseur de solutions de plates-formes technologiques basé à Sheffield, en Angleterre, a déclaré qu'en vertu de l'accord, les deux sociétés collaboreront pour créer des unités de démonstration de prototypes pour les fabricants d'équipement d'origine de moteurs et de générateurs de puissance.

LHP et Libertine utiliseront le développement de l'ingénierie logicielle, les installations d'essai de véhicules électriques et des réseaux de recherche et développement plus larges pour accélérer les programmes de développement de nouveaux produits pour les équipementiers en utilisant les plateformes intelliGENTM et HEXAGENTM de Libertine.

Les générateurs linéaires combinent l'efficacité des piles à combustible avec la durabilité et la densité de puissance des générateurs conventionnels pour produire de l'énergie propre et distribuable à partir de combustibles renouvelables.

Les plateformes intelliGENTM et HEXAGENTM de Libertine constituent la base d'une architecture de produits de générateurs linéaires semblables à des batteries qui combinent des "cellules" individuelles de systèmes d'alimentation linéaire en modules et en packs", explique l'entreprise.

LHP est un fournisseur de systèmes de contrôle intégrés clés en main et de solutions de développement de logiciels pour les équipementiers automobiles et industriels mondiaux. Elle est basée à Columbus, dans l'Indiana.

Libertine a déclaré que l'accord était "en grande partie non contraignant" et que toute activité génératrice de revenus serait soumise à un accord ultérieur.

Sam Cockerill, président-directeur général, a commenté l'opération en ces termes : "Les relations de longue date de LHP avec les équipementiers mondiaux, son centre d'essai de véhicules électriques et ses solutions d'essai font de ce partenariat la prochaine étape logique pour les activités de développement technique et commercial de Libertine, alors que nous cherchons à gagner de nouveaux contrats avec les équipementiers aux États-Unis et dans le monde entier".

La nouvelle de l'accord de partenariat intervient après que Libertine a annoncé vendredi qu'elle n'atteindrait pas ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

