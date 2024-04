Liberty Broadband Corporation exploite et détient des participations dans un large éventail d'entreprises de communication. La société se compose principalement de GCI Holdings, LLC (GCI Holdings), une filiale détenue à 100 %, et d'un investissement par mise en équivalence dans Charter Communications, Inc. (Charter). GCI Holdings fournit une gamme de services de données, sans fil, vidéo, vocaux et gérés aux particuliers, aux entreprises, aux entités gouvernementales et aux institutions éducatives et médicales, principalement en Alaska. Les installations de GCI Holdings comprennent des systèmes redondants et géographiquement diversifiés de câbles numériques sous-marins à fibre optique reliant ses réseaux terrestres en Alaska aux réseaux d'autres opérateurs dans les 48 États contigus inférieurs, ainsi qu'un réseau sans fil à l'échelle de l'État. Charter est une société de connectivité à large bande et un câblo-opérateur desservant des clients dans environ 41 États par l'intermédiaire de sa marque Spectrum. Charter offre une gamme de services résidentiels et professionnels comprenant l'Internet Spectrum, la télévision (TV), la téléphonie mobile et la voix.

Secteur Diffusion