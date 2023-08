Liberty Defense Holdings Ltd. est un fournisseur technologique canadien de solutions de détection des armes dissimulées et des menaces. La société fournit des solutions de sécurité multitechnologiques pour la détection d'armes dissimulées dans les zones à fort trafic piétonnier et les lieux nécessitant une sécurité renforcée, comme les aéroports, les stades, les écoles, etc. Son produit HEXWAVE offre une protection discrète, modulaire et évolutive pour fournir une capacité de détection stratifiée et autonome d'armes métalliques et non métalliques en utilisant une technologie active d'imagerie tridimensionnelle (3D). Il offre une couverture intérieure et extérieure jusqu'aux périmètres et permet une architecture à distance et en couches. La société propose deux systèmes de sécurité pour fournir une technologie pour la sécurité aérienne. Son scanner corporel et son scanner de chaussures, basés sur la technologie d'imagerie avancée haute définition (HD-AIT), font partie de son portefeuille technologique. Son scanner de chaussures basé sur la technologie des ondes millimétriques.

Secteur Equipements et pièces électroniques