Liberty Energy Inc. est une société intégrée de services et de technologies énergétiques. La société se concentre sur la fourniture de services hydrauliques et de technologies connexes aux sociétés d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel (E&P) à terre en Amérique du Nord. Elle propose à ses clients des services de fracturation hydraulique, ainsi que des services complémentaires, notamment des services filaires, des solutions de livraison de proppants, des analyses de données, des biens connexes (y compris ses activités de mine de sable) et des technologies. Elle fournit principalement ses services dans le bassin permien, le schiste d'Eagle Ford, le bassin de Denver-Julesburg (le bassin DJ), le bassin de Williston, le bassin de San Juan, le bassin de Powder River, le schiste de Haynesville, la province pétrolière du centre-sud de l'Oklahoma et le Sooner Trend Anadarko Canadian Kingfisher (collectivement, SCOOP/STACK), le schiste de Marcellus, le schiste d'Utica et le bassin sédimentaire de l'ouest du Canada. Sa flotte de fracturation hydraulique se compose d'unités mobiles de fracturation hydraulique et d'autres équipements lourds auxiliaires.